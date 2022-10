Weiter kein Sieg: Frauen der SpVgg Attenkirchen verlieren trotz Lachner-Hattrick

Sandra Funkenhauser traf dreifach gegen die SpVgg Funkenhauser. © FuPa / TSV Aßling

Weiter auf den ersten Saisonsieg warten die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen. Trotz grandioser Stimmung im Heimspiel gegen den TSV Aßling reichte es erneut nicht für etwas Zählbares.

Attenkirchen – Am Ende unterlag das Team knapp mit 3:4 (0:1). In ihrer bisher besten Partie in dieser Saison glänzten die SpVgg-Mädels mit gutem Zusammenspiel – und kassierten dennoch das 0:1 (24.). „Wir hatten aber mehrere Möglichkeiten zum Ausgleich“, betonte Trainer Alex Urban. Zu Beginn der zweiten Hälfte netzte dann Eva Lachner nach einer feinen Kombination zum 1:1 ein (48.). Anschließend scheiterte Attenkirchen erst am Pfosten und dann an der starken Aßlinger Torfrau. Das rächte sich: Fast im Gegenzug fing sich die SpVgg zwei weitere Treffer zum 1:3 (55./57.). Lachner verkürzte eine Viertelstunde später auf 2:3, doch nach einem Weitschuss-Tor der TSV-Damen half am Ende auch Lachners dritter Treffer zum 3:4 nichts mehr (90.+1).

„Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit der Leistung. Der erste Sieg ist nur noch eine Frage der Zeit“, erklärt Urban, der am kommenden Sonntag mit seinem Team beim Tabellenführer SG FFC 07 Bad Aibling/TSV Hohenthann-Beyharting vorstellig wird. (fk)

SpVgg Attenkirchen – TSV Aßling 3:4 (0:1)

Aufstellung: Schreiner – V. Linseisen, Kaindl, Betzenbichler – Würzinger (40. L. Festner), Böhlmann (66. A. Festner), Meister, A. Linseisen (46. J. Lachner), Humplmaier – Kiermeier,

E. Lachner.

Tore: 0:1 Funkenhauser (24.), 1:1 E. Lachner (48.), 1:2 Funkenhauser (55.), 1:3 Wimmer (57.), 2:3 E. Lachner (72.), 2:4 Funkenhauser (82.), 3:4 E. Lachner (90.+1).

Gelbe Karte: Kaindl.

Schiedsrichter: Andreas Dormann.

Zuschauer: 60.