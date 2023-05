Zwei Gegentore durch Standards – Eching gibt Spiel aus der Hand

Teilen

Tamara Rudzki: Trotz ihres Führungstores unterlag ihr Team bei STern München II © Amelie Beer

Trotz eines starken Auftaktes unterlagen die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching am Sonntag bei der Reserve des FC Stern München mit 1:2.

Eching – In der 13. Minute brachte Tamara Rudzki die Zebras in Führung: Nach einem Zuspiel durch die Schnittstelle setzte sich die Stürmerin gegen die Torhüterin durch und schob den Ball flach ins rechte Eck. Auch danach hatten die Gäste mehr von der Partie – angesichts eines Pfostenschusses hätte es 2:0 stehen können. Stattdessen kassierten sie noch vor der Pause durch einen direkt verwandelten Freistoß von Miriam Duscher das 1:1 (38.). „Dennoch habe ich gedacht, dass da was geht“, sagte Trainer Jan Strehlow.

TSV Eching: Leistungsabfall in Halbzeit zwei

Die zweite Hälfte offenbarte allerdings ein anderes Bild. Zwar verteidigte der TSV weiter konsequent, aber nach vorne ging gar nichts mehr. „Wir haben den Fehler gemacht, klein-klein spielen zu wollen, und das ist uns nicht gelungen“, berichtete der Trainer. Erschwerend kam hinzu, dass sich sein Team nach mehreren missglückten Klärungsversuchen im Strafraum einen Foulelfmeter einhandelte: Bettina Graf legte sich die Kugel zurecht und traf zum 2:1 (75.). Strehlow betonte, dass sich seine Mädels zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hätten. „Die Umstellung auf eine ergebnisorientiertes Spielweise hat aber leider nicht geklappt.“

Nun gilt es für die Echingerinnen, in die Erfolgsspur zurückzufinden. Am kommenden Samstag (15 Uhr) empfangen die Zebras die „Wundertüte“ TSV Neuried. Nach vielen Spieler- und Trainerwechseln darf man gespannt sein, was das laut Strehlow spielstärkste Team der Hinrunde den Zebras-Frauen entgegensetzen kann. (Franziska Kugler)

FC Stern München II – TSV Eching 2:1 (1:1)

Aufstellung: Grosch – Resenscheck (46. Schneider), Heckmair, Grund, Chudicek – Karber (46. Beer), Eberling, Mederl – Wörl (37. Proschek), Rudzki (27. Böhm), Ermair (46. Zieglmeier). Tore: 0:1 Rudzki (13.), 1:1 Duscher (38.), 2:1 Graf (75./FE). Schiedsrichter: Tobias Oliveira Weismantel. Zuschauer: 35.