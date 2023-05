Frauen des FCA Unterbruck fixieren Kreisliga-Klassenerhalt

Zweiter Heimsieg in Folge

Von Franziska Kugler

Die Fußballerinnen des FCA Unterbruck sichern sich durch einen Heimsieg gegen die SG DJK Wettstetten den Klassenerhalt in der Kreisliga.

Unterbruck – „Wir sind wieder eine Heimmacht!“, freute sich FCA-Coach Norbert Mößmer. Beim 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG DJK Ingolstadt/Wettstetten sicherte man sich in der Kreisliga nicht nur den zweiten Saisonsieg auf heimischem Rasen, sondern machte auch noch den Klassenerhalt klar.

Die Ampertalerinnen hatten von Beginn an alles im Griff. Folgerichtig ging man nach einer knappen halben Stunde durch das 19. Saisontor von Lena Zaindl in Führung. Diesmal setzte sich die Stürmerin nach einem weiten Diagonalpass gegen die Abwehr und später auch die Torfrau durch. Doch es folgte das altbekannte Problem: „Nach unserem Treffer sind wir wie üblich geschwommen“, so Mößmer. Doch Abwehrchefin Kathrin Hohlenburger zeigte eine herausragende Leistung und machte jeden gegnerischen Angriff zunichte.

In der Halbzeit stellte das Trainerteam um und versuchte, mehr Ruhe auf den Platz zu bringen. So waren in den zweiten 45 Minuten die Gastgeberinnen spielbestimmend. Kurz vor Schluss machte Marlene Kern mit ihrem ersten Treffer im Frauenbereich den Deckel drauf. Nach einer Flanke von Zaindl war sie goldrichtig gestanden und schob zum 2:0 ein (83.). Im Anschluss gaben sich die Gäste aus Ingolstadt auf und der FCA holt den zweiten Heimsieg in Folge.

Damit ist bereits zwei Spieltage vor Saisonende der Klassenerhalt in der Kreisliga fix. Für den FCA geht es am Samstag, 10. Juni, um 11 Uhr gegen den SV Geroldshausen. Dort könnten Mößmers Mädels den ersten Schritt machen, um „nach einer durchwachsenen Saison noch Dritter werden“. FRANZISKA KUGLER

