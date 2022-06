„Bin trotzdem zufrieden“: Siegesserie der Attenkirchener Fußballerinnen reißt in Schechen

Jetzt soll Platz vier her: Attenkirchens Coach Alex Urban hat im Saisonfinale noch einiges vor. © SpVgg Attenkirchen

Große Unterstützung für die SpVgg-Damen: Zum Auswärtsspiel beim SV Schechen reiste das Team gemeinsam mit den Fans im Mannschaftsbus an. Trotz einer spielerisch starken Leistung gingen die Attenkirchenerinnen allerdings leer aus.

Attenkirchen – Die 2:0 (1:0)-Niederlage bedeutete auch das Ende der jüngsten Siegesserie. Zwar konnten Kickerinnen aus der Hallertau die eine oder andere Unzulänglichkeit aus der Vergangenheit abstellen, die Gastgeber hatten aber einfach mehr und bessere Möglichkeiten.

So kam nach einem individuellen Fehler Viktoria Adam vorm Strafraum frei zum Schuss und erzielte das 1:0 (22.) für Schechen. Auch in der zweiten Hälfte hatte der Tabellendritte die besseren Chancen – doch SpVgg-Torfrau Anna Schreiner hielt durch mehrere Glanzparaden ihr Team im Spiel. Kurz vor Schluss kassierte man nach einem Abstimmungsfehler das 2:0 (86.) – die Entscheidung. „Ich bin trotzdem zufrieden mit der Leistung. Das hätte uns vor der Saison keiner zugetraut“, so Attenkirchens Trainer Alex Urban.

In den verbleibenden Partien jedenfalls will er mit seinen Mädels noch um Tabellenplatz vier kämpfen. Dafür müssen am Donnerstag (17 Uhr) in Neubeuern und beim Heimspiel gegen die (SG) TSV Fridolfing/SV Laufen/SV Le-obendorf am Samstag (15 Uhr) Punkte her.

SV Schechen 2 SpVgg Attenkirchen 0

Aufstellung: Schreiner – Hüther (46. Linseisen I.), Kiermeier A., Kolb – Humplmaier, Bauer, Festner, Linseisen A., Lachner – Weißenborn (46. Linseisen V.), Kiermeier V.

Tore: 1:0 Adam (22.), 2:0 Kreuzer (86.).

Schiedsrichter: Josef Kurz-meier (SV Ramerberg).

Zuschauer: 50.