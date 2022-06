FCA-Damen erreichen alle Saisonziele - Eichenfeld/Eittingermoos bejubelt ersten Sieg

Die SGEE-Mädels holen gegen Wolfsbuch den ersten Sieg in 2022. © Michalek

Erneut stark präsentierten sich die Fußballerinnen vom FCA Unterbruck. Zuhause holten sie gegen den Tabellenzweiten SV Geroldshausen mit einem 3:3 (3:2) einen weiteren Punkt zum Saisonfinale.

FCA Unterbruck - SV Geroldshausen 3:3 (3:2) - Die Gastgeberinnen kamen gut ins Spiel und verwandelten direkt die erste Torchance: Lena Zaindl sorgte für das 1:0 (8.). Danach gab es zwischen beiden Teams einen offenen Schlagabtausch. Erst erhöhte Suzana Stankovic per Fernschuss auf 2:0 (14.), ehe der SVG auf 2:1 (22.) verkürzen konnte. Nach einer Einzelaktion durch Zaindl gelang allerdings schnell das 3:1 (37.). Doch noch vor der Pause drückten die Gäste und verkürzten erneut – 3:2 (39.). Außerdem erkämpften sie sich noch einen Elfmeter, den die gut aufgelegte SVA-Torfrau Nadine Esterl jedoch parierte.

In der zweiten Hälfte kassierte man zwar noch recht unglücklich das 3:3 (76.), doch das tat der Freude nach Spielende keinen Abbruch. „Wir sind alle sehr zufrieden. Schließlich haben wir unsere Saisonziele erreicht“, sagte Trainer Norbert Mößmer, der auch nächste Saison mit seinen Mädels in der Kreisliga um Tore und Punkte kämpfen wird.

SpVgg Wolfsbuch - SG Eichenfeld/Eittingermoos 1:2 (1:0) - In Feierlaune waren am Wochenende auch die Damen der SG Eichenfeld/Eittingermoos. Bei der SpVgg Wolfsbuch/Zell erkämpfte sich das Team von Coach Mi-chael Hillebrand ein 1:2 (1:0). Damit war der erste Punktspielsieg im Jahr 2022 unter Dach und Fach.

Nur zu elft und mit zwei Ex-Spielerinnen im Kader reiste die Spielgemeinschaft nach Wolfsbuch/Zell. Man kam zwar gut in die Partie, kassierte aber nach einem Freistoß ein frühes Gegentor (9.). Kurz vor der Pause hatte dann Sonja Ermair den Ausgleich auf dem Fuß – und setzte das Leder an die Latte.

Aber Hillebrand sollte bald Grund zum Jubeln haben. Denn: In der zweiten Hälfte „haben wir an die Sensation hin geschmeckt“. Und zwar indem Sonja Ermair nach 46 Minuten einen Fernschuss aus 20 Metern unhaltbar in die Maschen jagte. Emily Kiesling legte im Eins-gegen-eins den zweiten SGEE-Treffer nach (66.). „Die Freude war natürlich riesengroß. Ich muss alle Elf auf dem Platz wirklich loben.“, bilanzierte der Übungsleiter.

Am Samstag (17 Uhr) trittdie Spielgemeinschaft zum Abschluss der Saison noch gegen die Damen vom TSV Rohrbach an. Auch dort will man nicht leer ausgehen.