Frauen des SV Vötting springen mit Sieg gegen FC Langengeisling an die Spitze

Monika Stöber traf zum Sieg für den SV Vötting. © FuPa / SV Vötting

Kein leichtes Spiel hatten die Kiesweihermädels bei der Reserve des FC Langengeisling:

Von Beginn an drückten die Gastgeberinnen die Vöttinger Damen tief in ihre Hälfte – und so dauerte es bis Mitte der ersten Halbzeit, ehe sich der SVV befreien und die Begegnung ausgeglichen gestalten konnte. Beide Teams hatten in einem sehr intensiv geführten Match die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Allerdings war die Chancenverwertung noch ausbaufähig, somit ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Vöttinger Bemühungen belohnt: In der 75. Minute markierte Monika Stöber nach einem Alleingang aufs Tor das 1:0 für die Kiesweihermädels. Die Heimmannschaft hatte dann noch die Chance zum Ausgleich, jedoch wurde der Treffer wegen Handspiels im Strafraum aberkannt. Somit blieb es beim knappen Auswärtserfolg des SV Vötting. Das Team steht nun mit drei Siegen und einem Remis an der Tabellenspitze – und hat sogar noch eine Partie mehr in der Hinterhand als der Tabellenzweite. (ft)