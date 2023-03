„Weltmeister im Unentschieden-Spielen“: TSV Eching holt gegen den Primus einen Punkt

Guter Auftakt: Die Echingerinnen um Isabell Gmelch (M.) ließen den Ligaprimus nicht zur Entfaltung kommen. Lehmann © Lehmann

Das Abwehrbollwerk der Echinger Fußballerinnen hat auch gegen Spitzenreiter FSV Höhenrain gehalten. Allerdings war mehr drin als ein 0:0.

Eching – Die Zebras-Abwehr war beim Wiederauftakt am Samstag – wie so oft in dieser Saison – nicht zu durchbrechen. Doch im Angriff blieben Erfolge aus. Im Spitzenspiel gegen den FSV Höhenrain kamen die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching daher nicht über ein 0:0 hinaus.

„Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, betonte TSV-Trainer Jan Strehlow, dessen Defensivbollwerk sich über die vollen 90 Minuten auf Torhüterin Julia Grosch verlassen konnte. Bei eigenem Ballbesitz agierte die Zebras-Elf aber oft zu nervös, zudem mangelte es im Spiel an Kreativität. Die beste Möglichkeit vor der Halbzeit resultierte aus einem Eckstoß, den Sandra Mederl knapp am Tor vorbeiköpfte. Auch die Gegnerinnen taten sich schwer: Höhenrains Top-Goalgetterin Carina Schreiner biss sich an der Echinger Abwehr die Zähne aus. So brachte lediglich ein gefährlicher Fernschuss den TSV in Bedrängnis.

Diskussionen über nicht gepfiffenen Handelfmeter

Nach der Pause wurde den Gastgeberinnen ein Handelfmeter verwehrt – das wäre die große Chance zur verdienten Führung gewesen. In diesem Zuge kritisierte Strehlow hinterher die Komplexität und Uneinheitlichkeit der Regelauslegung beim Handspiel. Am Ende reichte es für sein Team trotz mehrerer guter Kombinationen nach vorne und einem leichten Übergewicht in puncto Spielanteilen nicht für die ersten drei Punkte 2023.

Doch auch mit einem 0:0 gegen den bisherigen Tabellenführer ist der Einstand geglückt. Es war das fünfte Remis in dieser BOL-Runde. „Diese Saison sind wir Weltmeister im Unentschieden-Spielen. Aber für ein Auftaktmatch war das alles in Ordnung“, analysierte Jan Strehlow. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr darf seine Elf erneut auf heimischem Rasen antreten: Da geht es gegen den MTV Dießen/Ammersee.

Spielstatistik:

TSV Eching – FSV Höhenrain 0:0

Aufstellung: Grosch – Priselac, Heckmair, Aberl, Resenscheck (65. Karber) – Mederl, Hoxha (46. Schwentner), Beer – Rudzki (37. Zieglmeier), Ermair (31. Theis), Gmelch.

Gelbe Karte: Heckmair.

Schiedsrichter: Christoph Kopp.

Zuschauer: 30.

