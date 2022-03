Angespannte Personallage bei der SG Eichenfeld/Eittingermoos

Dass die SGEE-Mädels in Rohrbach am Ende jubeln dürfen, ist eher fraglich.

Frauenfußball

Von Franziska Kugler schließen

Die Vorbereitung gestaltete sich schwierig – und im ersten Punktspiel des Jahres wird‘s nicht leichter: Die SG Eichenfeld/Eittingermoos muss zum Tabellenführer.

Landkreis – Auch in der Kreisliga der Frauen rollt nächstes Wochenende wieder der Ball. Den Anfang macht aus Landkreissicht am Samstag um 16 Uhr die SG Eichenfeld/Eittingermoos – und für die Mannschaft um Coach Michael Hillebrand steht gleich die schwere Partie beim Tabellenführer TSV Rohrbach an. Dort will sich der Trainer sehen, dass sich sein Team wehrt und eine ordentliche Leistung zeigt. „Gleichzeitig wären wir froh, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen könnten.“

Verletzungspech und Corona-Ausfälle

Sorgen bereitet ihm dabei die angespannte Kadersituation. Für die Rückrunde konnte man keine Neuzugänge gewinnen, zudem hat die SGEE weiter mit Verletzungspech und Corona-Ausfällen in den eigenen Reihen zu kämpfen. Trotzdem trainierte man die gesamte Winterpause in der Halle durch, bevor es vor drei Wochen wieder zweimal wöchentlich zum Training auf den Rasen ging. „Unser Fokus lag darauf, körperlich fit zu werden und die spielerische Platzreife zu erlangen“, sagt Hillebrand, dessen Team ohne Testspiel in die zweite Saisonhälfte startet. Das Ziel ist klar definiert: „Wir möchten am Ende nicht auf einem Abstiegsplatz landen.“

Durch Spaß zum Erfolg

Besonders wichtig ist Hillebrand aber auch, dass seine Mädels die Freude nicht verlieren und gerne ins Training kommen. Um den Spaß wieder in den Vordergrund stellen zu können, setzt er nach einer hoffentlich erfolgreichen Saison beispielsweise auf eine gemeinsame Feier.

