„Wir müssen dagegenhalten“: Im Kampf gegen den Abstieg zählt für den SE Freising in Brunnthal nur ein Sieg

Im Anflug: Rechtzeitig zum Kellerduell in Brunnthal hat sich Freisings „Kampfmaschine“ Sebastian Thalhammer (l.) wieder fitgemeldet. Er dürfte gegen das Schlusslicht in der Startelf stehen. © Michalek

Geduld wird gefragt sein, wenn die Freisinger Landesliga-Kicker am Samstag (14 Uhr) bei Schlusslicht Brunnthal antreten. Der SEF braucht alle drei Punkte.

Freising - Wenn Isabella und Leopold nicht gewesen wären, wäre die Stimmung im Hause Bittner am vergangenen Wochenende wohl etwas gedämpfter ausgefallen. Es war nicht unbedingt so, dass die Fußballer des SE Freising am Samstag ein katastrophales Heimspiel abgeliefert hätten. Am Ende stand sogar ein Punktgewinn gegen Top-Team Traunstein. Eigentlich ein zumindest kleiner Grund zur Freude – „und vor dem Spiel hätte ich den einen Punkt sogar unterschrieben“, gab Trainer Florian Bittner zu.

Fußball ist daheim bei Bittners Familie kein großes Thema mehr

Hinterher überwog jedoch die Enttäuschung, dass es nicht für einen Sieg gereicht hatte. „Daheim hat’s mich schon noch gewurmt“, gab Bittner zu, „aber bei der Familie dreht es sich dann nicht mehr um Fußball.“ Die Folge: Isabella und Leopold hatten wieder einen gut gelaunten Papa daheim.

Und spätestens zum Training Anfang der Woche war der Ärger bei allen Akteuren in den gelben und schwarzen Jerseys wieder verflogen, weil doch die Erkenntnis stand: Wir können selbst mit den Aufstiegskandidaten mithalten, ja, waren gegen Traunstein spielerisch sogar das bessere Team. Mit dem Manko eben, dass es die 2:1-Führung nicht ins Ziel geschafft hatte, sondern der ärgerliche Elfmeter-Ausgleich noch dazwischenkam.

Freisings Coach erwartet eine vielleicht viel kniffligere Aufgabe als gegen Traunstein

Das stimmt positiv für die nun anstehende Aufgabe, nämlich das Kellerduell beim TSV Brunnthal (Samstag, 14 Uhr). Zwar ist dieses Match noch nicht vorentscheidend, aber dennoch eines dieser Spiele, die der SEF zwingend gewinnen muss, wollen die Lerchenfelder nicht den Anschluss an die Relegationsränge verlieren. Auch symbolisch wäre ein Dreier gegen das Schlusslicht wichtig. Freisings Coach erwartet allerdings eine vielleicht viel kniffligere Aufgabe als gegen Traunstein. Weil’s in diesem Spiel nicht um Schönspielerei, um tollen Fußball gehen wird, sondern vollends um Kampf, Leidenschaft, um den Willen, hinterher als Sieger vom Platz zu gehen. Eine Disziplin, die das Schlusslicht schon länger verinnerlicht hat. Oder wie’s Bittner nennt: „Weil die das können und wir da jetzt dagegenhalten müssen.“ Zudem gelte es, nicht in Hektik zu verfallen, sondern geduldig auf die Chancen zu lauern. Wie in der Vorwoche, als der SEF mit 0:1 hinten lag, dann aber nicht in seine Einzelteile zerfiel, sondern die Partie kurzzeitig drehte.

Gut für die Freisinger, dass sich ihr vielleicht bester Kämpfer, Sebastian Thalhammer, rechtzeitig wieder fitgemeldet hat und gegen Brunnthal in der Startelf steht. „In meinen Augen ist er einer der Spieler, die entscheidend sein können – mit seiner Erfahrung, vor allem aber mit seinem Willen“, lobt Bittner. Sein Ziel scheint klar: dass Leopold und Isabella einen gut gelaunten Papa daheim haben.

Aufstellung:

Trost – Aiteniora, Mayr, Schmid, Rist – Fischer, Thalhammer – Chr. Schmuckermeier, F. Schmuckermeier, Tatzer – Bittner, Günzel.