SE Freising: Spalier für Meister Holzkirchen

Freising – 0:2 verloren – die Fußballer des SE Freising haben einen Sieg im letzten Auswärtsspiel dieser Saison verpasst. Überdies standen die Lerchenfelder dem TuS Holzkirchen Spalier, der sich mit dem Dreier die Meisterschaft der Landesligasüdost sichern konnte.

„Holzkirchen hat verdient gewonnen, sie waren cleverer als wir und konnten in den entscheidenden Momenten ihre Tore schießen“, gratulierte Sprecher Hans Kirchberger den Holzkirchener hinterher zum Sieg. Ironie des Schicksals: Genau diesen Aufstieg in die Bayernliga hatten die Verantwortlichen der Lerchenfelder vor Beginn der laufenden Saison als Ziel ausgesprochen, zumindest waren sie nun dabei, als der Meister gekürt wurde. Die Hausherren waren vom Anpfiff weg hellwach, ein Zähler hätte dem TuS gereicht.

Vor allem die ersten 20 Minuten waren sie haushoch überlegen, und die Eintracht- Kicker hatten Glück, nicht schon früh in Rückstand zu geraten, Stefan Lechner verpasste aber die größte Chance für Holzkirchen. Freising selbst wurde erst Mitte des ersten Durchgangs aktiver, die Versuche, die Angreifer Mesut Toprak und Andi Hohlenburger in Szene zu setzen, scheiterten aber meist an unpräzisen Zuspielen. Auch nach dem Seitenwechsel lag, wie schon zu Beginn des ersten Durchgangs, die Führung für Holzkirchen in der Luft, dieses Mal scheiterte aber der Ex-Echinger Julian Allgeier an SEF-Keeper Stefan Wachenheim, der mit einer sensationellen Parade den Rückstand verhinderte (59.).

„Gerade als wir die Partie langsam in den Griff bekamen, hat Holzkirchen dann mit Standardsituationen die Tore geschossen“, umriss Kirchberger schließlich das eigene Manko. Zunächst schlug Holzkirchens Benedict Gulielmo einen butterweichen Freistoß in den Strafraum, wo Sebastian Pummer mustergültig zur Führung einnickte (66.). Eine viertel Stunde vor Schluss unterlief Wachenheim dann der einzige Fehler des Tages. Nach einer Ecke verschätzte sich Freisings Keeper und ebnete so den Weg für Pummer, der erneut ungehindert einköpfte (75.). In der Schlussphase investierte Freising noch einmal alles in die Offensive, der Anschlusstreffer wollte aber nicht mehr gelingen. „Wir waren über weite Strecken ebenbürtig, uns hat aber auch eine echte Torchance gefehlt“, fasste Kirchberger zusammen.

Quelle: fussball-vorort.de