Freising und Pulling hoffen im Derby auf Besserung

„Endlich drei Punkte holen“

von Redaktion Freising schließen

Am Wochenende treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonstart wesentlich besser hätte ausfallen können. Die Vorzeichen sind ähnlich, wenn der SC Freising in der Luitpoldanlage den SV Pulling (Sonntag, 15 Uhr) zum Derby empfängt.

Gerade beim SCF soll mit dem ersten Dreier endlich etwas Ruhe einkehren. Der Auftakt ist verkorkst: drei Spiele, drei Niederlagen, 0:7 Tore. Trainer Sezgin Gül gibt sich angriffslustig: „Die Zeit ist gekommen, um endlich drei Punkte zu holen.“ Dazu braucht es aber eine Mannschaft, die ein anderes Gesicht zeigt – zumindest vor dem gegnerischen Tor. Denn an der Chancenverwertung hapert es am meisten: „Wir müssen die Chancen, die wir bekommen, endlich mal in Tore ummünzen.“ Bisher, so der Coach weiter, habe das nicht geklappt. Warum soll’s dann ausgerechnet gegen den SVP anders werden? „Pulling ist in der Defensive anfällig“, hat Gül beobachtet. Und genau da will der SC ansetzen: Gas geben, die Abwehr der Gäste immer wieder vor Probleme stellen. Bisher konnte Gül nie aus dem Vollen schöpfen: „Wir sind eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft und haben immer wieder verletzte Spieler gehabt.“ Am Sonntag lichtet sich das Lazarett zumindest etwas. Doch selbst wenn man den Sieg vor heimischem Publikum eintüten konnte, liegt viel Arbeit vor den Kickern aus der Luitpoldanlage. „Wir müssen an unserer Chemie arbeiten und ehrgeiziger agieren.“ In der Defensive klappt’s eigentlich ganz gut – die individuellen Fehler gilt es aber noch abzustellen. Wichtig sei dabei auch, so Gül weiter, nicht zu viel Zeit mit der Analyse des Gegners zu verschwenden: „Wir schauen auf unser Spiel und werden versuchen, ihnen das aufzudrängen.“ Und dann, da ist sich der Trainer sicher, „werden wir die drei Punkte holen“.

Eine leichte Aufgabe wird es für Pulling also auf keinen Fall. Eher ein „heißes Derby“, wie Abteilungsleiter Dominik Grimm vermutet. „Freising steht mit dem Rücken zur Wand und wird sich langsam eingespielt haben“, vermutet er. Der Kader des SCF bestehe zudem aus durchweg guten Leuten. Ein Selbstläufer werde die Partie deshalb „bestimmt nicht“. Auch Pulling ist alles andere als gut in die Saison gestartet – vor allem die 0:2-Niederlage gegen den SV Hörgertshausen war nicht eingeplant. Jetzt fordert Grimm eine Reaktion der Spieler – und da ist er zuversichtlich. Die Trainingswoche, berichtet er, gibt Grund zur Hoffnung. Die Mannschaft habe eine Reaktion gezeigt: eine starke Trainingsbeteiligung, hohe Intensität auf dem Platz. „Vielleicht war die Leistung vergangene Woche ein Weckruf. Wenn wir das so am Sonntag auf den Platz kriegen, dann habe ich keine Angst.“

Personell und taktisch will der SV Pulling trotzdem etwas ändern, vor allem, um in der Defensive stabiler zu stehen. Was genau, wird freilich noch nicht verraten – da will man sich nicht in die Karten schauen lassen. Unter dem Strich werden die Pullinger konzentriert in die Partie gehen – noch eine Niederlage würde richtig weh tun. Der Grund: In den drei Partien danach geht es gegen Marzling, Nandlstadt und Gammelsdorf – als Kandidat für die hinteren Platzierungen dort Punkte einzuplanen, wäre vermessen. Doch wer weiß: Ein Spiel kann eine Initialzündung geben. Und vielleicht klappt’s ja schon am Wochenende. ahi