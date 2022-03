In eine andere Fußball-Welt eingetaucht: Freisinger Mittelfeldspieler schwärmt von den Vereinigten Staaten

Von der Syracuse-Universität zurück in die Domstadt: SEF-Mittelfeldmann Robert Rohrhirsch (l.). © Michalek

Es gibt wohl nicht viele, die der Corona-Zeit zumindest halbwegs etwas Gutes abgewinnen können. Einer davon ist SEF-Kicker Robert Rohrhirsch.

Freising - 2018 war es, als der heute 24-Jährige die Chance bekam, für ein Fußball-Stipendium nach Amerika zu gehen – kicken und dafür auch noch Geld bekommen, das klang nach einem großen Traum. Am Ende, das zeigt die Geschichte, kam’s noch viel besser.

Aber der Reihe nach. Viel tun musste Robert Rohrhirsch für diesen Traum zunächst nämlich nicht. Es war noch zu einer Zeit, als der junge Fußballer beim VfR Garching im Regionalliga-Kader stand, aber keine Einsatzzeiten bekam. Trotzdem klopften die Scouts einer Agentur an und machten Rohrhirsch die Vereinigten Staaten schmackhaft. Der frisch gebackene Abiturient und Student sagte zu und flog – ohne ein Probetraining absolviert zu haben – schließlich am Ende des Sommers rüber über den großen Teich.

Geplant waren gut zwei Jahre, mit einer Mischung aus Studieren und Fußballspielen. Doch dann kam Corona – und die Pandemie sollte für Rohrhirsch zu einem Glücksfall werden. Denn Anfang 2020, das Stipendium sollte erst Ende des Jahres enden, hätte der junge Fußballer das Land der unbegrenzten Möglichkeiten eigentlich verlassen müssen. Lockdown und gesundheitliche Gefahr machten einen regulären Betrieb auf dem Campus und auf dem Fußballplatz unmöglich. „Am Ende habe ich brutal davon profitiert“, sagt er heute, nachdem er erst im Januar endgültig nach Deutschland und zum SE Freising zurückgekehrt ist.

Der 24-Jährige erlebte gleich drei Spielzeiten in der amerikanischen College-Liga

Denn anstatt gut zwei Jahre in Amerika zu verbringen, wurden es am Ende mehr als drei – „und statt nur den Bachelor abzulegen, konnte ich sogar noch meinen Master machen“, schwärmt Rohrhirsch. Und: Der 24-Jährige erlebte gleich drei Spielzeiten in der amerikanischen College-Liga.

Beheimatet an der Syracuse-Universität im Staat New York, tauchte Rohrhirsch ein in eine ganz andere Welt des Fußballs. Mehrere Physiotherapeuten reisten mit zu den Spielen, auswärts – die Anreisen waren um ein Vielfaches weiter als in der oberbayerischen Landesliga – wurde im Hotel übernachtet, vieles war deutlich professioneller. Und: Robert Rohrhirsch lernte einen ganz anderen, einen körperbetonteren Fußball kennen. „Gerade in der Vorbereitung wurde sehr viel Wert auf das Physische und Athletische gelegt“, berichtet er, „allgemein bleibt das Taktische etwas auf der Strecke.“

2019 holte er den Titel des Vorrundenmeisters

Dafür, und da muss der 24-Jährige beinahe etwas schmunzeln, sei er in seiner Karriere noch nie so fit gewesen als während der Zeit in Amerika. Sportlich lief’s ganz passabel. Alle drei Jahre zogen er und sein Team in die nationalen Playoffs der College-Liga ein. 2019, gleich in der ersten Saison, holte er sich mit der Elf der Syracuse-Universität sogar den Meistertitel in der Vorrundengruppe. „Insgesamt habe ich dort viel über Mentalität und Siegeswillen gelernt“, fasst der 24-Jährige seine drei Amerika-Jahre zusammen.

Als im Januar dieses Jahres dann die endgültige Rückkehr nach Deutschland im Raum stand, war schnell klar, wo Rohrhirsch die Rückrunde bestreiten würde: beim SE Freising. Und dort hat sich der Mittelfeldmann gleich zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt, traf in der Vorbereitung und dann auch im Punktspielbetrieb. Derzeit stehen zwei Treffer in zwei Partien zu Buche.

„Nach dreieinhalb Jahren war es naheliegend, dass ich erst einmal in Freising spiele“, erläutert Robert Rohrhirsch, „der Kontakt ist nie abgebrochen.“ Und der 24-Jährige war gleich wieder drin in der Truppe. „In Freising gibt’s eine gute Kameradschaft.“ Und die eigene Leistung mit gleich zwei Treffern? Er sei selten zufrieden, revidiert Rohrhirsch, eine Sache, die der Offensivmann vielleicht in Amerika gelernt hat. „Zudem waren das ja auch zwei Gegner, die nicht allzu gut waren.“

Noch ist offen, wie es im Sommer weitergeht

Wie etwa am Samstag, wenn mit Bruckmühl zwar ein Aufsteiger in der Savoyer Au gastiert, der aber nur wenige Zähler hinter den Lerchenfeldern in der Tabelle rangiert. Es könnte durchaus eine vorentscheidende Partie werden. „Mit dem Abstieg dürften wir eh nichts mehr zu tun haben“, zeigt sich Rohrhirsch bei zwölf Zählern Vorsprung auf die Relegation selbstbewusst. Bleibt die Frage, wie es für den 24-Jährigen nächste Saison weiter geht. Und da äußert sich der technisch versierte Mittelfeldmann diplomatisch. Grundsätzlich bekomme Freising mit dem neuen Trainerduo „eine coole Lösung“. Was aber im Sommer sei, könne er noch nicht sagen. Zudem müsse er sein Studium in Deutschland beenden. Was auf alle Fälle bleibt, ist die Erinnerung an drei Jahre Fußball in den USA.

