Freisinger Kreisklassisten drehen am Trainerkarussell

Sezgin Gül war seit 2018 Trainer des SC Freising. © Verein

In der Fußball-Kreisklasse 3 dreht sich das Trainerkarussell. Sowohl der SC Freising als auch Vatanspor Freising sind auf der Suche nach einem neuen Coach.

Freising – Gleich zwei Freisinger Fußball-Kreisklassisten befinden sich vor Weihnachten auf Trainersuche: Der Tabellenneunte SC Freising hat sich Ende November von seinem Trainergespann Sezgin Gül und Mesut Toprak getrennt. Und beim Schlusslicht Vatanspor Freising haben der Club und Spielertrainer Deniz Sari die Reißleine gezogen.

Bei Vatanspor ist noch nichts spruchreif

Vorstandschaft und er seien sich einig gewesen, dass es nichts bringe, so weiterzumachen, betont der 37-jährige Ex-Regionalliga-Kicker Deniz Sari. Er kehrt nun als Spieler zu seinem früheren Verein Türk Gücü Erding zurück. Was den Nachfolger auf der Vatanspor-Bank anbelangt, ist man laut Abteilungsleiter Muhammet Esen in guten Gesprächen, es sei aber noch nichts spruchreif. Dasselbe gelte für mögliche Neuzugänge in der Winterpause.

Deniz Sari verlässt Vatanspor Freising Richtung Türk Gücü Erding. © Verein

Beim SC Freising steht laut Abteilungsleiter Erik Hillenbrand zumindest ein Neuzugang fest: Abwehrspieler Eldin Topcagic (25) wird von Vatanspor zum SCF zurückkehren. Wer auf das Trainergespann Gül/Toprak folgt, steht dagegen noch nicht fest. „Wir haben uns getroffen und in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, dass wir bereits in der Winterpause einen Cut machen und uns von Sezgin und Mesut trennen“, erzählt Hillenbrand.

Interne oder externe Lösung beim SC Freising?

Bei der Suche nach einem Nachfolger gebe es zwei Optionen, sagt der SCF-Fußballchef: „Eine interne Lösung, die ich mir gerne bis Sommer anschauen würde, auch wenn die Tabellensituation noch kritisch ist. Oder eben einen externen Kandidaten.“ Eine Entscheidung will der Club noch vor Weihnachten treffen. Einen gleichwertigen Ersatz für Mesut Toprak als Spieler werde man in der Winterpause jedoch wohl nicht bekommen können, sagt Hillenbrand.

Josef Fuchs

