SE Freising-Coach nach 0:3 in Karlsfeld ratlos: „Uns fehlt einfach das Selbstvertrauen“

Einen Schritt zu spät kam die Freisinger Defensive in Karlsfeld nicht nur einmal. Am Ende gewannen die Platzherren deutlich mit 3:0.

Domstädter rutschen auf einen Relegationsplatz ab

Von Matthias Spanrad schließen

Es scheint, als wäre der Wurm nun endgültig drin bei den Fußballern des SE Freising – und die Winterpause mehr als nötig. In Karlsfeld setzte es ein 0:3 (0:0).

Freising - Ein wenig ratlos wirkte Florian Bittner, Spielertrainer der Fußballer des SEF, am Samstagabend schon. Erneut waren seine Schützlinge mit leeren Händen nach Hause zurückgekehrt, und so richtig wussten die Freisinger nicht warum. „Das Ergebnis liest sich brutal“, fasste Bittner zusammen, „doch das zeigt den Verlauf auf keinen Fall.“ Dennoch: Nach der erneuten Pleite sind die Domstädter kurz vor der Winterpause auf einen Relegationsrang abgerutscht.

Die Gäste spielten zwar nicht schlecht, Chancen gab es aber kaum

Dabei hatten sich die Gäste bis zur Pause zumindest das 0:0 redlich verdient. Freising war sogar gut drin in der Partie, zeigte endlich – nach den eher harmlosen Auftritten in den vergangenen Wochen – die nötige Aggressivität und probierte sich auch im Spiel nach vorne. Dort lag jedoch das Problem: Dieses Mal blieb die Offensiv-Abteilung in letzter Konsequenz zu harmlos, eine nennenswerte Chance sprang nicht dabei heraus.

Oft spielten es die Gelb-Schwarzen zu überhastet, mal fehlte der letzte Pass in die Spitze oder die Gelb-Schwarzen agierten zu umständlich. „Uns fehlt hier einfach das Selbstvertrauen“, monierte der Trainer.

Ein überragender Angriff der Karlsfelder warf Freising aus der Bahn

Und auch nach der Pause kamen die Freisinger nicht so schlecht aus der Kabine, wurden dann aber durch einen überragenden Angriff der Karlsfelder aus der Bahn geworfen. Am Ende schloss Michael Dietl nach einem straffen Pass in die Spitze ab (66.). Zu allem Überfluss haderten die Freisinger auch noch mit Schiedsrichter Johannes Roth, der die Partie quasi vorentschied, als er nach einem Getümmel im Freisinger Strafraum überraschend auf Elfmeter entschied. Dietl war’s egal: Karlsfelds Offensivmann ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte auf 2:0 (70.). Die Messe war gelesen, auch wenn Freising weiter aggressiv blieb, sich dieses Mal sogar fünf Gelbe Karten einhandelte. Allein, es nützte nichts.

Ein weiterer unnötiger Ballverlust im Mittelfeld, dieses Mal von Felix Fischer, ermöglichte Karlsfeld Tor Nummer drei: Die Eintracht spielte mit Tempo auf Freisings Kette zu, Dominik Schäffer schloss ab (84.). „Die Kampfbereitschaft war da“, honorierte Bittner. „Das nehmen wir auf alle Fälle für das letzte Spiel des Jahres mit.“