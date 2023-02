Freisinger Tag der Debütanten: SEF unterliegt Rohrbach mit 0:1

Ab nach vorne: Die Fußballer des SE Freising – hier Frederic Rist – gefielen in puncto Laufbereitschaft. © Lehmann

Fußball-Landesligist SE Freising hat sein erstes Testspiel gegen Rohrbach mit 0:1 verloren. Dabei gaben zwei Neuzugänge ihr Debüt im SEF-Dress.

Freising – Es war der erste Test in der laufenden Wintervorbereitung. Und auch wenn am Ende ein 0:1 (0:0) gegen den Bezirksligisten TSV Rohrbach zu Buche stand: So ganz unglücklich war Michi Schmid, Co-Spielertrainer der Landesliga-Fußballer des SE Freising, nicht. „Das Ergebnis war heute zweitrangig“, resümierte er am Samstagnachmittag. Denn vor allem mit der Laufbereitschaft sei er „grundsätzlich zufrieden“ gewesen. Schmid aber weiter: „Spielerisch liegt noch Arbeit vor uns.“

Ein Pfostenschuss und zwei aberkannte Tore

Es war der Auftakt der Mission „Klassenerhalt“ für den Lerchenfelder Verein. Insbesondere in Durchgang eins waren die Freisinger am Drücker – mehr als ein Pfostenschuss von Maxi Rudzki und zwei Treffer, die aberkannt wurden, sprang dabei jedoch nicht heraus. Nach dem Seitentausch und einige Wechsel später wurde Rohrbach stärker, und schließlich erzielte Michael Humbach nach einer Flanke den einzigen Treffer des Tages (80.).

Camillo von Rombs und Julian Kristo debütieren

Beim SE Freising war der Samstag auch der Tag der Debütanten. So wurde in Durchgang zwei Neu-Keeper Camillo von Rombs eingewechselt, und auch Stürmer-Neuzugang Julian Kristo kam zu seinem ersten Einsatz im SEF-Dress. Zudem spielte mit Niklas Tatzer wieder ein Akteur mit, der im Herbst noch verletzt war.

Zum nächsten Testkick gastiert bereits am Dienstag der Bezirksligist FC Moosinning beim SEF. Beginn ist um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in der Savoyer Au.

