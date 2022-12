Endlich wieder Budenzauber: Das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters kehrt zurück – Schwierige Organisation

Nachfolger gesucht: Bei der bis dato letzten Auflage des Hallenmasters setzten sich die Lokalmatadoren des SE Freising durch. © Bauer

Mit dem FT als Medienpartner und Sponsoren aus der Region richtet der SE Freising rund um das Dreikönigs-Wochenende zum 18.Mal das Freisinger Hallenmasters aus.

Freising – Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kehrt das Hallenmasters des SE Freising 2023 wieder zurück. Zusammen mit dem Freisinger Tagblatt als Medienpartner lädt der SEF am Samstag, 7. Januar, ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit namhaften Herrenteams in die Sporthalle der Luitpoldanlage ein. Die Startgebühr kommt der FT-Aktion „Menschen in Not“ zugute.

SE Freising: Verantwortliche überlegten, ob sie das Turnier aufleben lassen wollen

Lange Zeit war nicht klar, ob das Freisinger Hallenmasters nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder stattfinden kann. „Wir haben überlegt, ob wir es wieder machen. Durch Corona ist vieles eingeschlafen“, berichtet SEF-Abteilungsleiter Frank Contu. Letztlich sei man in der Vorstandschaft jedoch zu der Entscheidung gekommen, das Hallenmasters doch zum 18. Mal auszurichten. Denn: „Es muss irgendwann normal weitergehen.“ Das FT ist als Medienpartner an Bord. Sponsoren sind die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, die Stadtwerke Freising und die Freisinger Bank.

Die Organisation des Turniers sei für das Team rund um Contu, Georg Appel, Robert Gintenreiter, Franz Xaver Schmid und Hans Kirchberger diesmal aber schwieriger gewesen als in der Vergangenheit, erklärt Contu. Der Grund: Die Begeisterung für den Budenzauber scheint – wohl wegen Corona – weniger geworden zu sein. „Die Hallenturniere nehmen ab, auch bei der Jugend. Wir haben dort beispielsweise deutlich weniger Einladungen bekommen.“ So habe es bei der Zusammenstellung des Starterfelds fürs Freisinger Tagblatt-Hallenmasters „gemischtes Feedback“ gegeben. Manche Clubs würden andere Schwerpunkte setzen oder hätten Angst vor Verletzungen, erläutert der Abteilungsleiter. So verzichtet diesmal unter anderem Bayernligist VfB Hallbergmoos auf die Teilnahme. Nach einer katastrophalen Herbstrunde, die im Dezember in der Trennung von Trainer Matthias Strohmaier gipfelte, hat der VfB andere Baustellen.

Mit dem FT als Medienpartner richtet der SE Freising das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters aus. © ft

SE Freising: Neben dem Erwachsenen- und einem AH-Turnier stehen fünf Juniorenmasters auf dem Programm

Bei der Suche nach Partnern und Unterstützern sei es ähnlich gewesen. „Die Sponsoren waren etwas zurückhaltender.“ Die vier gefundenen Partner seien schlussendlich aber wie der SEF davon überzeugt gewesen, dass das Traditionsturnier wieder ausgetragen werden soll. Ganz nach dem Motto: „Es muss irgendwann normal weitergehen.“

Was dem Freisinger Spartenchef als ehemaligem „begeisterten Hallenspieler“ und Ex-Jugendtrainer zudem besonders am Herzen lag, waren die Jugendturniere. Denn der Hallenfußball sei für den Nachwuchs gerade im technischen Bereich wertvoll. So finden rund um Dreikönig gleich fünf Juniorenturniere statt: Die U 8 und U 9 gehen am Donnerstag, 5. Januar, aufs Parkett, die U 11 am Freitag, 6. Januar. Die U 10 und die U 14 zaubern am Sonntag, 8. Januar, in der Sporthalle der Luitpoldanlage.

Inzwischen sind laut Contu die Planungen nahezu komplett abgeschlossen. Nun könne man langsam zum aktiven Teil übergehen. (jg)

