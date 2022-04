Freisinger Vereine nach Koch-Rücktritt beim BFV: Mehr Zusammenarbeit, bessere Außendarstellung

Die Funktionärskarriere von Dr. Rainer Koch geht dem Ende zu. © Schlaf

Die Ära Dr. Rainer Koch geht zu Ende. Die Landkreis-Vereine bewerten daher die Arbeit des BFV unter Kochs Führung und äußern Zukunftswünsche.

Freising – Dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) steht eine Zeitenwende bevor: Präsident Dr. Rainer Koch räumt nach 18 Jahren seinen Posten an der Spitze des größten deutschen Landesverbandes. Für seine Machtspielchen stand Koch immer wieder in der Kritik, auch die Regelungen des Verbands während der Corona-Pandemie stießen bei den Vereinen teilweise auf Unverständnis. Das FT hat sich bei Vereinen aus dem Landkreis umgehört, wie sie die Arbeit des Verbands unter Kochs Führung bewerten und was sich in Zukunft ändern soll.

Koch-Rücktritt: Abteilungsleiter Küchle vom VfB Hallbergmoos schlägt Arbeitsgruppen zwischen Vereinen und Verband vor

Anselm Küchle, Sportlicher Leiter beim Bayernligisten VfB Hallbergmoos, wünscht sich durch den Führungswechsel „neuen Schwung und neue Ideen“. Entgegen der öffentlichen Meinung sei in der Vergangenheit aber auch nicht alles schlecht gewesen. Der ehemalige Spieler schlägt Arbeitsgruppen zwischen den Vereinen und dem Verband als eine Möglichkeit vor, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln.

Lohmeier: „Bei der Digitalisierung wurde viel gemacht, der Paragraf 94 ist aber zu platt gedacht“

Abteilungsleiter Stefan Lohmeier vom Kreisligisten SC Kirchdorf schlägt in die gleiche Kerbe: Ein echte Zusammenarbeit habe es erst durch Corona gegeben, als bei den Vereinen vor der Abstimmung zum Abbruch der Saison 2019/21 ein Meinungsbild eingeholt worden ist. Kochs Abgang bezeichnet Lohmeier nach den Ergebnissen der DFB-Wahl, bei der sich klar gegen den Verbleib Kochs im Amt des Vize-Präsidenten ausgesprochen wurde, als „selbstverständlich und nachvollziehbar“. „Bei der Digitalisierung wurde zwar viel gemacht, der Paragraf 94 hingegen ist aber zu platt gedacht“, erklärt der Funktionär weiter und fordert diesbezüglich „mehr Fingerspitzengefühl“. Dieser sogenannte „Corona-Paragraf“ soll eigentlich den Umgang mit positiv getesteten Akteuren und möglichen daraus resultierenden Spielverlegungen regeln. Wann ein Verein konkret ein Spiel wegen Corona verlegen darf und wann nicht, sorgt aber immer wieder für Diskussionen.

SV Kranzberg und BC Attaching monieren Corona-Regeln des Verbands

Beim SV Kranzberg räumt man zwar ein, dass die Corona-Situation für den BFV schwierig ist, durch die aktuellen Regeln käme es laut Abteilungsleiter Michael Kopp mitunter aber zu Wettbewerbsverzerrungen. Infizierte Akteure zählen nämlich unmittelbar ab dem Zeitpunkt ihrer Genesung wieder als spielfähig, obwohl die Medizin von sofortigen Höchstbelastungen nach einer Corona-Infektion abrät. Ähnlich wie bei seinen Amtskollegen hätte man sich in Kranzberg bei Corona mehr Zugehen auf die Klubs gewünscht. Probleme seien teilweise „auf uns abgewälzt worden", beispielsweise die extrem aufwendige Überprüfung des Impf- oder Genesenenstatus der Zuschauer. Mit Koch selber habe man in der Vereinsarbeit nur wenig Berührungspunkte gehabt.

Beim Aufstiegsaspiranten BC Attaching sei die Zusammenarbeit mit dem Verband, unabhängig von der umstrittenen Personalie Koch, laut Abteilungsleiter Marcus Brunnhuber bisher gut gelaufen. Dieser habe aber natürlich seinen Einfluss auf den kontroversen Paragraf 94 gehabt. Konkret prangert der Verantwortliche an, dass man bei Corona-Fällen in den eigenen Reihen für eine erfolgreiche Spielverlegung auf die Zustimmung des Gegners angewiesen ist. „Nicht nachvollziehbar“ wäre darüber hinaus gewesen, warum bis vor Kurzem noch 2G am Fußballplatz unter freiem Himmel galt, die Leute sich aber im Wirtshaus schon mit 3G versammeln durften.

Jordan: Koch hat viel für den BFV getan - Außendarstellung muss aber besser werden

Philipp Jordan, Abteilungsleiter beim TSV Allershausen, kennt den scheidenden Präsidenten sogar persönlich von einem Praktikum in der Pressestelle des BFV. Dementsprechend überrascht war er über den Rückzug Kochs, der in Bezug auf Posten sonst eher als gierig gilt. Als Repräsentant habe Koch beim DFB allerdings zuletzt kein gutes Bild abgegeben. Für den BFV habe der Jurist dennoch viel getan, gerade beim Thema Sponsoring. Die finanzielle Unabhängigkeit des Verbandes sei so vorangetrieben worden. Für die Zukunft müsse aber „die Außendarstellung auf jeden Fall besser werden“.

