Fulminanter Schlussakkord

Teilen

Schlusspunkt unter eine fulminante Endphase: Benedict Geuenich erzielt das 3:1, der SEF holte nach vier sieglosen Begegnungen gegen den TSV Ampfing wieder einen Dreier. © lehmann

Landesliga: SE Freising gewinnt dank drei Toren in fünf Minuten noch gegen den TSV Ampfing.

Freising – Nach vier Partien ohne Sieg gewannen die Fußballer des SE Freising am Freitagabend gegen den TSV Ampfing verdient mit 3:1 (0:1). Kurzfristig musste Trainer Alex Plabst auf Flo Bittner, Osaro Aiteniora (beide muskuläre Probleme) und Domagoij Tiric (Knie) verzichten. Die Folge: Plabst stellte kurzfristig auf ein heuer kaum gespieltes 3-4-2-1 um. Und doch nahmen die Lerchenfelder das Heft gegen den vom Abstieg bedrohten Gast aus dem Inntal das Heft in die Hand. „Das war sehr ordentlich“, lobte Plabst hinterher entsprechend. Was weiterhin fehlte, waren die finalen Pässe in die Spitze, im berühmten letzten Dritten spielten es die Gelb-Schwarzen noch zu fahrig. Einzig nennenswerte Chance war ein wenig platzierter Kopfball von Sebastian Thalhammer mitten in die Arme von Gäste-Keeper Domen Bozjak (7.). Einer Unachtsamkeit war es schließlich zu verdanken, dass die Domstädter einem Rückstand hinterher liefen. Ein Ampfinger Freistoß aus 20 Metern knallte zunächst gegen den Pfosten, dem Abpraller blickten alle Akteure in den gelben Jerseys hinterher, sodass Anel Salibasic in aller Ruhe abstauben konnte (13.). „Das war schade, hier hat man leider nur Spieler in weißen Trikots agieren sehen“, monierte Plabst.

Doch anstatt wegen des Rückschlags auseinander zu brechen, kamen die Hausherren ermutigt aus der Kabine und investierten mehr in diese Partie. Von Ampfing kam nun fast gar nichts mehr, der Ballbesitz lag überwiegend bei den Freisingern. Das 0:1 hatte jedoch bestand, auch, weil die Plabst-Mannen zunächst keinen Profit aus ihrer optischen Überlegenheit schlugen. Mal fiel ein strammer Schuss von Kapitän Flo Schmuckermeier zu halbherzig aus (49.), dann hatte Youngster Luka Brudtloff Pech, dass sein Schuss nur an den Innenpfosten klatschte, anschließend auf der Torlinie kullerte und von einem Ampfinger Akteur geklärt werden konnte (61.). Wenig später konnten die Gäste dann auch noch eine Doppel-Einschuss-Chance von Thalhammer gerade noch blocken (64.).

Also doch die vierte Niederlage am Stück für den SEF? Dieses Mal nicht, denn die Lerchenfelder belohnten sich schlussendlich für den doch couragierten Auftritt.

Zum Dosenöffner für die Drei-Tore-In-Fünf-Minuten-Gala wurde schließlich Robert Rohrhirsch. Ampfing schaffte es im Strafraum nicht, das Spielgerät zu klären, Rohrhirsch reagierte am schnellsten und zog zum Ausgleich ab (80.). Ein wenig Unterstützung durch die Gäste bekamen die Freisinger wenig später: Daniel Zanker konnte im Strafraum nur mit einem Foul gestoppt werden, den fälligen Elfmeter verwandelte Doppelpacker Rohrhirsch (84.). Sollten noch letzte Zweifel bestanden haben, beseitigte diese Benedict Geuenich zwei Minuten später mit einem strammen Schuss (86.).

Trainer Alex Plabst war hinterher zufrieden. Zwar seien die Tore recht spät gefallen, „dennoch war’s ein verdienter Sieg, unser Aufwand wurde heute belohnt.“ Zudem, betonte der SEF-Coach, hätten kurzfristig drei Spieler gefehlt. „Wir mussten drei Hausnummern im Team ersetzen, das darf man nicht vergessen.“