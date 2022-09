Lippcke und Haag atmen auf: Erster Saisonsieg gegen TSV Au II

Von: Bernd Heinzinger

Haags Trainer Volker Lippcke fällt ein Stein vom Herzen. © VfR Haag

Im Duell der Punktlosen in der A-Klasse 6 holte sich der VfR Haag beim TSV Au II den ersten Sieg. Torlos verlief die zweite Partie.

TSV Au II – VfR Haag 0:2 (0:0). „Gott sei Dank haben wir gewonnen.“ Trainer Volker Lippcke merkte man die Erleichterung deutlich an. In einer zerfahrenen Partie vergaben die Gäste im ersten Abschnitt zwei Hochkaräter und Lippcke dachte bereits: „Das gibt’s doch nicht.“ Im zweiten Abschnitt erlöste Matthias Holzinger seine Truppe nach einem Pass des Spielertrainers. Dieser lobte die Auer: „Die kämpften wie die Sau, wir haben aber gut dagegengehalten.“ Insgesamt gesehen sei der Erfolg verdient gewesen. „Wenn du unten stehst, musst du dir Punkt dreckig verdienen. Das haben wir in Au gemacht.“

Tore: 0:1 Matthias Holzinger (53.), 0:2 Jonas Kalinowski (61.).

SpVgg Attenkirchen – SV Langenbach 0:0. Eine Nullnummer im wahrsten Sinne, meinte Attenkirchens Trainer Steven Ducat anschließend. In der ersten Hälfte sah er die Gäste stärker. „Wir brauchten einige Zeit, um in die Partie zu kommen.“ Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Attenkirchener und kamen auch zu einigen Tormöglichkeiten. Wirklich zwingend agierten sie aber auch jetzt nicht. „Wir spielten über 90 Minuten unter unseren Möglichkeiten, die Männer haben eigentlich mehr drauf.“ Angesichts der mäßigen Leistung sprach der Coach davon, dass er mit dem Punkt zufrieden sein könne. (hz)