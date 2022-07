„Echter Prestigeerfolg“: B-Junioren des SE Freising holen Sparkassen-Cup

Von: Nico Bauer

Teilen

Gratulation! „Mister Sparkassen-Cup“ Stefan Hany übergab den Pokal an SEF-Kapitän Jonathan Kleimann. © Nico Bauer

Der Rekordsieger hat wieder einmal zugeschlagen. Dank des 1:0 (0:0)-Erfolgs des SE Freising II im Sparkassen-Cup-Finale der B-Junioren gegen den FC Neufahrn hat der Verein aus der Savoyer Au zum 91. Mal den Pokal geholt.

Moosburg – Das Spiel selbst war eine zähe Angelegenheit, weil sich das Kreisklassen-Topteam aus Neufahrn teuer verkaufte. FCN-Trainer Fathi Khemissi hatte seine Mannschaft sehr gut eingestellt, und so ließen die leidenschaftlich verteidigenden Neufahrner Junioren nicht viel zu. Meistens wurden die Freisinger zu Abschlüssen aus der Distanz gezwungen. Das torlose Remis zur Halbzeit war daher auch die logische Konsequenz.

Nach der Pause nahm die Spannung zu, beide Teams hatten ihre Torszenen. Kurz nach dem Wiederanpfiff bekamen die Neufahrner eine Konterchance, die jedoch der Freisinger Torhüter zunichte machte. Ansonsten kam mehrfach der letzte Pass nicht an. Spielbestimmend waren aber die SEF-Kicker, die Mitte der zweiten Halbzeit eine große Möglichkeit hatten: Den Fernschuss lenkte Neufahrns Keeper mit einer riesigen Parade an die Oberkante der Latte. In der 51. Minute wurde der Favorit dann aber für den Aufwand belohnt, als es einen Elfer gab, bei dem auch kein FCN-Spieler protestierte. Erduan Sadiku verwandelte den Strafstoß (51.), danach brachte der Kreisligist das Ergebnis souverän nach Hause.

Hoch das Bein! Die Freisinger (gelbe Dressen) machten das Spiel, aber Neufahrn hielt jede Sekunde dagegen. © Nico Bauer

Beide Trainer sind stolz auf ihre Mannschaften

Neufahrns Trainer Fathi Khemissi war sichtlich stolz auf seine Mannschaft: „Wir haben wirklich gekämpft, bis gar nichts mehr ging.“ Auf seinem Weg ins Pokalfinale hatte der FCN unter anderem Ligakonkurrent SC Kirchdorf ausgeschaltet, „wir haben uns das Endspiel verdient“.

Auf der anderen Seite freute sich SEF-Trainer Charly Goschala über „einen echten Prestigeerfolg“. Man habe Neufahrn als Nummer 1 der Kreisklasse stark eingeschätzt und wurde von der Qualität des Gegners nicht überrascht. Zudem fehlten dem Coach zwei wichtige Spieler.

Ein spannendes Endspiel lieferten sich die Teams des FC Neufahrn (l.) und des SE Freising II. Am Ende setzte sich der Kreisligist knapp gegen den Kreisklassisten durch und durfte sich über den Pokaltriumph freuen. © Nico Bauer

SE Freising II – FC Neufahrn 1:0 (0:0)

Kader SE Freising II: Matea

Kostic, Tobias Hartmann, Erduan Sadiku, Moritz Sachsenmaier, Emil Alefelder, Luis Schmid,

Marino Pajic, Eron Hasani,

Blenet Ademi, Jonathan Kleimann, Fynn Pillau, Noah

Khayyal, Aleksa Kostic,

Erkin Özege.

Trainer: Charly Goschala.

Kader FC Neufahrn: Brendon

Korom, Philipp Vitus, Günter

Kömürcü, Leandro Kling, David Romer, Alexander Groh, Felix Edenholm, Tobias Tratz, Milad Haidariar, Melih Ilgen, Seyyid

Alkan, Orestis Pathekas, Luis Frank, Kamil Bugdoll, Rafik Al

Osta, Leonard Huthansl, Nasim Khemissi, Florian Sirtl.

Trainer: Fathi Khemissi.

Tor: 1:0 Erduan Sadiku (51./Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Herbert Gattinger (VfB Hallbergmoos).