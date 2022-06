Der FCA Unterbruck und das Abenteuer Kreisliga: „Wir müssen jetzt alles im Schnelldurchlauf aufbauen“

Fußballerische Dauerekstase: Der FCA um (v. l.) Markus Zacherl und Linus Hayer sind nach zwei Aufstiegen hintereinander nun in der Kreisliga angekommen. © Michalek

Die Unterbrucker Fußballer messen sich künftig mit Eching, Eitting und Co. in der Kreisliga – und die haben dem FCA noch einiges voraus.

Unterbruck – Einen Monat ist es nun her, dass die Fußballer des FCA Unterbruck den zweiten Aufstieg in Folge gefeiert haben. Wie dieses Kunststück gelungen ist und wie der Club für die Kreisliga plant, erzählt FCA-Abteilungsleiter Christian Stanglmeir im Interview mit dem Freisinger Tagblatt.

Herr Stanglmeir, wie ist aktuell die Stimmung im Verein? Konntet ihr den Aufstieg schon etwas sacken lassen?

Ja, dazu haben mehrere Aufstiegsfeiern beigetragen. Die Euphorie ist total da im Verein. Im Dorf hat man uns sowieso lange schon quasi als Kreisliga-Mannschaft gesehen. Da ist die Freude jetzt natürlich groß. Auch darüber, dass unsere Zweite Mannschaft den Klassenerhalt in der A-Klasse geschafft hat.

„Mit der Meisterschaft in der Kreisklasse hat natürlich niemand gerechnet.“

Hätten Sie denn vor der Saison mit so einem Ausgang gerechnet?

Ich wusste, dass wir eine gute Mannschaft haben, sicher eine gute Rolle spielen können und vielleicht auf die Top Fünf schielen können. Aber mit der Meisterschaft in der Kreisklasse hat natürlich niemand gerechnet. Vor allem, als es am Anfang direkt zwei Dämpfer gegen Hörgertshausen und Nandlstadt gesetzt hat. Das war jedoch ein gutes Signal. Diese Spiele haben unsere Defizite aufgezeigt – und danach haben wir dann ja eine Serie von sieben Siegen gestartet. Ab der Winterpause war schließlich Platz zwei unser Ziel. Da dachte man sich schon: „Joa, das kann was werden“. Auch wenn man schon sagen muss, dass wir sehr viele Spiele sehr knapp gewonnen haben.

Stimmt, oft waren das richtig wilde Partien. Im klassischen Unterbruck-Spiel führt jedes Team zweimal, aber am Ende wart ihr oft vorne.

Wir spielen einfach sehr offensiv, und dann rennt man auch in Konter. Das ist einkalkuliert.

Christian Stanglmeir schwört auf den Unterbrucker Jugendstil. © Verein

Die Offensive war sicherlich eine der Stärken in der vergangenen Saison. Wenn Sie drei Aufstiegsfaktoren nennen müssten, welche wären das?

Da würde ich erst mal Kontinuität sagen. Wir können und wollen keine Spieler bezahlen. Deswegen setzen wir total auf unsere eigene Jugend. Der FCA hat in der Jugend keine Spielgemeinschaften – wir versuchen, das alleine zu stemmen. Jetzt sind über mehrere Jahrgänge gesehen viele tolle Kicker rausgekommen – und auf die haben wir uns fokussiert und wollen das auch weiter tun. Viele der Jungs kennen sich seit Jahren. Der Teamgeist dieser Mannschaft ist sensationell. Auf und neben dem Platz. Der zweite Faktor ist das Umschaltspiel. Ich verrate hier kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir mit unseren schnellen Leuten bei Kontern extrem gefährlich waren.

Der dritte Erfolgsfaktor war wahrscheinlich der breite Kader.

Sicherlich. Wir hatten einen sehr ausgeglichenen 20-Mann-Kader. Dadurch konnten wir auch Schwächephasen und Ausfälle sehr gut überbrücken. In der Rückrunde hätten wir einbrechen können, aber dank des breiten Kaders hatten wir immer Alternativen in der Hinterhand.

Trainerteam ein Schlüssel für den Erfolg

Welche Rolle hat das Trainerteam mit Alfons Deutinger und Markus Zacherl gespielt?

Beide sind seit Jahren bei uns und kennen das Team auswendig. Erst der Aufstieg in die Kreisklasse und nun der Aufstieg in die Kreisliga – das sagt einiges über ihre Qualitäten. Sie ergänzen sich super und machen das sehr souverän. Das Trainerteam ist sicherlich ein Schlüssel für unseren Erfolg.

Was wird sich zur neuen Saison ändern?

Im Kader wird es nur eine Änderung geben: Andreas Hohlenburger kehrt zum FCA zurück. Der „Hohle“ war vor zehn Jahren als 20-Jähriger vom FCA zum SE Freising gewechselt und kommt nun wieder heim. Er wird uns als Spieler und als Co-Trainer verstärken. Wir haben inzwischen auch eine Art Fitnessparcours auf der Anlage. Da wird uns der „Hohle“ in der Vorbereitung vermutlich einige Male zum Schwitzen bringen. Das ist auch gut so. Körperlich müssen wir nächste Saison auf jeden Fall zulegen. Da haben uns die anderen Teams noch was voraus. Außerdem müssen wir an unserer Defensive arbeiten. Wir werden nicht jedes Mal wieder fünf Tore erzielen können.

Ist dann der Aufstiegshattrick das Ziel?

(lacht) Das wäre natürlich super, aber ich glaube, damit ist es jetzt erst mal vorbei. Mit Eitting und Eching zum Beispiel sind Teams dabei, die dann doch andere Voraussetzungen haben. Die kommen von ganz woanders her. Wir haben Spieler mit 20 Partien im Herrenbereich – und die haben erfahrene Bezirksliga-Kicker. Mit dem Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga müssen wir jetzt alles im Schnelldurchlauf aufbauen. Das Ziel ist aber trotzdem ein Mittelfeldplatz. Nicht falsch verstehen: Um direkt die Klasse zu halten, muss man ja eh vier Clubs hinter sich lassen. Und dann bin ich auch schon im Mittelfeld der Tabelle.

Interview: Sebastian Bergsteiner

