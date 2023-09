„Haben es angesprochen“ – Von Platzverweisen geplagt: BCA muss zum starken Aufsteiger Sulzemoos

Teilen

Zu ungestüm? Der BC Attaching – hier setzt Manuel Thalhammer (rot) zur Grätsche im Spiel gegen Grüne Heide Ismaning an – kassierte zuletzt Zeitstrafen und Platzverweise, die mitunter Punkte kosteten. Foto: Lehmann © Lehmann

Zeitstrafen, Gelb-Rote Karten und glatte Platzverweise – der BC Attaching hat in dieser Saison ein Thema. Gegen Sulzemoos soll das anders werden.

Attaching – „Wir haben in sechs Spielen rund 180 Minuten in Unterzahl gespielt“, rechnet BCA-Coach Enes Mehmedovic vor. Um am Sonntag (14.30 Uhr) beim starken Aufsteiger SV Sulzemoos etwas mitnehmen zu können, sollten der BCA zu elft bleiben.

Die „Krönung“ war das 0:5 in Schwabing, als Daniele Chezzi nach einer Notbremse in der zweiten Minute zum Duschen musste. Hinzu kamen weitere Platzverweise oder Zeitstrafen wie die Gelb-Rote Karte von Mirnes Gurbeta beim 2:2 gegen Grüne Heide. Ach ja, in Unterzahl kassierte der BCA dort tief in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Attaching bekommt es mit dem Tabellendritten Sulzemoos zu tun

„Wir haben es angesprochen“, sagt Mehmedovic, der auf einen Rüffel für Gurbeta verzichtete: „Das braucht Mirnes nicht. Er weiß, dass die erste Gelbe wegen Meckerns unnötig war.“ Mit Gurbetas zweiter Verwarnung nach einem Foul war dessen Trainer allerdings nicht einverstanden. Dennoch sucht er die Schuld nicht beim Schiedsrichter: „Wenn wir von sechs Spielen zwei komplette Partien in Unterzahl spielen, wird es schwer.“ Die Bilanz von acht Punkten ist dabei nicht einmal schlecht, doch es wäre mehr möglich gewesen.

Um in Sulzemoos zu punkten, sollten die Attachinger vollzählig bleiben. Doch selbst dies könnte beim Aufsteiger aus dem Dachauer Hinterland nicht reichen, denn der SVS ist stark in die Saison gestartet und geht als Tabellendritter in das Wochenende. Der Neuling überraschte unter anderem die Aufstiegsfavoriten ASV Dachau (4:2) und Manching (2:1). Das Team von Trainer Bernhard Ahammer hatte allerdings auch schon schwächere Tage wie am vergangenen Wochenende beim FC Schwabing – und ging prompt mit 0:5 unter. Auch beim SK Srbija München (1:4) gab es nichts zu holen.

Die Attachinger dürfen also auf Zählbares hoffen, wenn sie ihre Hausaufgaben machen. Leon Klingseisen und Marvin Haug fallen aus. Mathias Staudigl wäre in dieser Situation als Ruhepol gefragt. Doch auf den Kapitän muss der BCA noch länger verzichten, denn ihn plagt eine Schambeinentzündung, bei der Prognosen immer schwer zu treffen sind.

Gut möglich also, dass im Mittelfeld erneut Sebastian Aigner, Patrick Huljina und Domenic Hörmann auflaufen werden. Alle drei haben zwar weniger Erfahrung als Staudigl, doch jeder von ihnen hat seine besonderen Fähigkeiten. Sicher ist: Um in Sulzemoos zu punkten, muss der BCA an seine Topform herankommen. (Moritz Stalter)