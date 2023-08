Fußball-Inklusionsgruppe des SC Freising: Frei, unbesiegbar und normal sein

Mädchen und Buben, Menschen mit und ohne Handicap kicken zusammen

Die Special Olympics World Summer Games 2023 in Berlin sind Geschichte. Doch das Thema Inklusion darf nicht in Vergessenheit geraten. Das FT stellt deshalb Sportvereine vor, die sich besonders für Menschen mit Behinderung engagieren. Heute: die Fußball-Inklusionsgruppe des SC Freising.

Freising – Das Training hat offiziell noch gar nicht begonnen. Für Maximilian kein Grund, sich nicht vorab schon mal einen Fußball zu schnappen und mit den anderen ein wenig zu kicken. Allerdings nur kurz. Der verflixte Schnürsenkel hat sich gelöst. Also schnell zu Co-Trainerin Ursula Elsinger geeilt, um sich beim Binden der Schnürsenkel helfen zu lassen. Die unterhält sich gerade mit dem Schreiber dieser Zeilen über die inklusive Fußballgruppe des SC Freising.

Der gehört Maximilian seit rund neun Jahren an. Jetzt ist er hin- und hergerissen: Eigentlich will er schon ganz gerne wissen, was Ursula Elsinger dem Reporter so alles über die inklusive Fußballgruppe des Sportclubs erzählt. Aber dann ist ihm das Fußballspielen doch wichtiger, zumal Trainer Michael Reimann die Gruppe zur Begrüßung zusammenruft.

Vor knapp zehn Jahren hatte Mechthild Hamberger die Idee, eine inklusive Fußballmannschaft beim SC Freising zu gründen. Sie trainierte Nachwuchsteams beim Sportclub, war beruflich in verschiedenen sozialen Bereichen tätig und deshalb überzeugt vom Wert des inklusiven Sports. „Das war damals alles andere als einfach, eine solche Gruppe ins Leben zu rufen“, erinnert sich Ursula Elsinger, die sich freilich rasch von Hamberger überzeugen ließ, als Trainerin mitzumachen. Hamberger gründete wenig später bei den Jahn-Basketballern eine inklusive Gruppe (wir berichteten) und gab das SCF-Team ab.

2016 ist dann Michael Reimann als Trainer eingestiegen und betreut bis heute die inklusive Fußballgruppe des SC Freising. Die SCF-Inklusionsgruppe besteht aus Menschen mit Handicap und ohne. „Bei allen steht die Freude am gemeinsamen Fußballspielen im Vordergrund und nicht, wie vielleicht bei anderen Fußballteams, der Leistungsgedanke“, sagt Reimann. „Klar, auch unsere Kinder und Jugendlichen wollen ein Spiel gewinnen – keine Frage. Aber das steht nicht im Vordergrund.“

Das Spiel am Ende des Trainings ist das große Highlight

Das bestätigt auch Maximilian, der Trisomie 21 hat: „Ich bin jetzt schon so lange mit dabei, weil mir der Sport, das Fußballspielen, gemeinsam mit den anderen, großen Spaß macht, vor allem auch die Fußballturniere, bei denen wir mitmachen, wie zuletzt in Gröbenzell.“ Der 19-Jährige ist eingefleischter Bayern-Fan, trägt natürlich beim Training ein Bayern-Trikot und erzählt voller Stolz, dass er schon oft in der Allianz Arena war. „Wichtig ist, dass die Bayern immer gegen Dortmund gewinnen“, sagt er und grinst Ursula Elsinger an, die Dortmund-Fan ist.

Grundsätzlich unterscheidet sich das Training der Inklusionsgruppe nicht von einem Training einer F-Juniorenmannschaft: Vier gegen Eins, Ballan- und -mitnahme, Schusstraining. Freilich sind die beiden Trainer immer wieder gefordert, auf die Bedürfnisse und das Leistungspotenzial eines jeden Einzelnen mit Handicap einzugehen. Michael Reimann und Ursula Elsinger loben, feuern an, kritisieren aber auch und achten vor allem auch auf gute Umgangsformen untereinander.

Wichtig für alle ist dann das gemeinsame Spiel am Ende des Trainings, bei dem auch Elsinger und Reimann mitmachen. Für Michael Reimann ist dabei eines ganz wichtig: „Es ist ersichtlich, dass der gemeinsame Sport miteinander keine Blockaden und Hemmnisse kennt, sondern der unbedingte Wille, frei und unbesiegbar und wie jeder andere, normal zu sein, im Vordergrund steht.“

Ein Leben ohne diese Inklusionsgruppe kann sich Ursula Elsinger gar nicht mehr vorstellen: „Auch wenn ich nach der Arbeit abgeschlafft bin: Ich komme zum Training, und die Gruppe baut mich wieder auf.“ Michael Reimann ist ebenfalls mit Herzblut Trainer und steckt viel Energie in die Gruppe rein. Und er bekommt viel von den Jugendlichen zurück. Ihre Herzlichkeit und ihre Freude am gemeinsamen Spiel sind ansteckend. Reimann ist überzeugt davon, dass inklusiver Sport für Menschen mit Handicap von zentraler Bedeutung ist. Sport fördere neben der wichtigen körperlichen Fitness die sozialen Kompetenzen und vor allem auch den mentalen Bereich von Menschen mit Behinderungen. Deshalb ist Reimann derzeit etwas frustriert, dass der inklusive Sport nach wie vor in der Öffentlichkeit ein Schattendasein führe. Ursula Elsinger weiß von Sportvereinen, die sich nicht daran wagen, eine Inklusionsgruppe anzubieten.

Reimann wünscht von der Gesellschaft mehr Engagement

Enttäuscht ist Michael Reimann vor allem auch darüber, dass die Special Olympics in Berlin kaum auf ein mediales Interesse gestoßen seien. Darüber hinaus führt er noch weitere Gründe an, warum der inklusive Sport nach wie wenig Beachtung in der Öffentlichkeit findet: Neben der Ängstlichkeit der Sportvereine spielten ganz allgemein die zunehmende Bequemlichkeit der Menschen eine Rolle. Immer wenige wollten sich in solche Sportgruppen einbringen. „Unsere Gesellschaft wird immer mehr zu einer Gesellschaft von Individualisten, in der kaum noch jemand ehrenamtlich tätig sein und Verantwortung übernehmen will.“ Und dann habe, so die Beobachtung von Reimann, die Pandemie für einen Knick in der Entwicklung des inklusiven Sports gesorgt. Die Anzahl der Turniere für Inklusionsmannschaften habe seitdem deutlich nachgelassen. Freilich laufe der inklusive Sport im Fußball noch deutlich besser als in anderen Sportarten, hebt Reimann hervor. In der Region gebe es schließlich nach wie vor einige Fußballclubs, die sich in Sachen Inklusion engagierten.

Die jugendlichen Kicker der SCF-Inklusionsgruppe, übrigens Mädchen und Buben, sind nicht nur in jedem Training mit Feuereifer und viel Spaß bei der Sache, sondern freuen sich auf Spiele gegen andere Inklusionsteams und unternehmen auch außerhalb des Sports einiges gemeinsam.

Das abschließende Match des Trainings ist in vollem Gange, muss dann aber unterbrochen werden. Der verflixte Schnürsenkel von Maximilian hat sich schon wieder gelöst. Mitspielerin Ursula Elsinger ist gefragt, hilft beim Binden des Schnürsenkels, und dann geht die Partie auch schon weiter. VON PETER SPANRAD

Gut zu Wissen

Training ist im Sommer dienstags von 17.15 bis 18.15 Uhr im Stadion des SC Freising (Luitpoldanlage), im Winter (November bis März) dienstags von 17 bis 18 Uhr in der Sporthalle an der Moosstraße (Mittelschule Lerchenfeld).

Wer ganz allgemein Unterstützung in Sachen inklusiver Sport benötigt, kann sich an die „Offenen Hilfen“ der Lebenshilfe Freising wenden, Finkenstraße 31,

Tel. (0 81 61) 5 47 46 25, E-Mail: oba@lebenshilfe-fs.de.

