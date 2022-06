SGT Istanbul Moosburg rüstet auf

Teilen

Emrah Kirkulak: „Natürlich lautet unser Ziel, den Aufstieg zu packen.“ © SGT

Fußball-A-Klassist SGT Istanbul Moosburg hat elf teils hochkarätige Neuzugänge verpflichtet. Die meisten kommen von einem Stadtrivalen.

Moosburg – Nach der mäßigen Saison mit dem neunten Tabellenplatz in der A-Klasse 6 herrscht bei den Fußballern der SGT Istanbul Moosburg Aufbruchstimmung. Die Kaderplaner gaben Vollgas, mittlerweile gibt es gleich elf Neuzugänge zu vermelden – darunter einige Hochkaräter, die schon in deutlich höheren Ligen auf dem Platz standen.

Einer davon ist der 34-jährige Emrah Kirkulak. Zuletzt spielte er für den Stadtrivalen TSV Moosburg in der Kreisliga, agierte dort bis Oktober 2021 auch als Spielertrainer. Bei Istanbul wird er sich auf seine fußballerischen Leistungen konzentrieren – eine Anstellung als Coach kam für ihn nicht in Frage. „Ich will einfach ohne Verantwortung meinen Spaß auf dem Feld haben und dem Team helfen.“

Mitgliederzahl um 50 Prozent nach oben geschossen

Sein Engagement geht dennoch über das eines Spielers hinaus: Kirkulak stellte sich für einen Posten in der Vorstandschaft zur Verfügung und ist künftig zusammen mit Emir Duran für Pressearbeit, Marketing und die Sponsorensuche zuständig. „Viele meiner Freunde sind nun im Vorstand – und die wollte ich einfach unterstützen“, erzählt er. Das neue Team um Vorsitzenden Hüseyin Almaoglu habe gleich vollen Tatendrang bewiesen. Die Mitgliederzahl sei um 50 Prozent nach oben geschossen und die Euphorie riesig.

Einen weiteren namhaften Transfer gibt’s mit dem 30-jährigen Dominik Gessler. Der defensive Mittelfeldspieler kam ebenfalls vom TSV Moosburg, war dort Kapitän und fungierte als Co-Trainer. Einen Topstürmer holte die SGT Istanbul mit dem 31-jährigen Erkal Üsküplü, der für den TSV Moosburg in der Kreisliga 18 Treffer erzielte. Kirkulak: „Für die A-Klasse ist er natürlich herausragend.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit dem Trio hört die Zugangswelle aus Richtung der Moosburger Neustadt jedoch noch nicht auf: Stefan Batinic (30 Jahre, Abwehr), Ömer Demirbas (34, Abwehr), Isa Özdemir (27, Abwehr) und Tobias Kohoutek (26, Mittelfeld) wechselten ebenfalls innerhalb der Dreirosenstadt. Dazu kommen von Vatanspor Freising Nick Günaydin (29, Mittelfeld), Ahmet Kuyumcu (31, Abwehr) und Recep Akpinar (30, Abwehr). Vom FC Moosburg wechselt Deniz Dinc (23, Mittelfeld) zur SGT Istanbul.

Trainer Yasin Barin soll ein schlagkräftiges Team formen

Vom Kader her gehören die Moosburger damit klar zu den Favoriten in der kommenden Punktrunde der A-Klasse 6. Ein Selbstläufer werde es aber garantiert nicht, sagt Kirkulak: „Bei so vielen neuen Spielern ist es natürlich nicht so einfach, eine intakte Mannschaft zu formen.“ Da sei Trainer Yasin Barin, mit dem es bezüglich der Neuzugänge immer einen regen Austausch gegeben habe, in der am 4. Juli beginnenden Vorbereitung besonders gefordert.

Einen neunten Platz soll es aber natürlich nicht noch einmal geben, dafür sei die individuelle Klasse des fußballerischen Personals dann doch zu groß. Emrah Kirkulak: „Natürlich lautet unser Ziel, den Aufstieg zu packen. Es ist allerdings ein weiter Weg.“ Die Welle der Euphorie ist aber angekommen – und nach einigen Jahren Stillstand soll es bei der SGT Istanbul Moosburg nun wieder mit Vollgas aufwärts gehen.

Bernd Heinzinger

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.