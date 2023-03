Vier Neuzugänge für den SV Dietersheim

Teilen

Tomas Holzer (32) ist Dietersheims Königstransfer in diesem Winter. © FuPa

Die Fußballer des SV Dietersheim sind in der A-Klasse 5 mittendrin im Kampf um die Spitzenplätze. In der Winterpause hat sich der Club verstärkt.

Dietersheim – „Mal schauen, was rauskommt.“ So lautet das Statement von Dietersheims Trainer Stanko Cimesa, wenn er auf die Ziele für die Rückrunde angesprochen wird. Er hätte nichts dagegen, wenn es sein Team schafft, weiter oben mitzumischen. Damit das gelingt, hat sich der SVD die Dienste von vier neuen Spielern gesichert. Drei von ihnen kommen vom kriselnden Kreisklassen-Schlusslicht Vatanspor Freising.

Drei Neuzugänge von Vatanspor Freising

In der Innenverteidigung soll Serkan Kalemci (27) dem SVD weitere Stabilität verleihen. „Er ist ein robuster Spieler, der keinen Zweikampf scheut“, betont Cimesa. Für die Außen stößt der 29-jährige Patric Barba zur Mannschaft. „Er ist eher der Läufer, der viele Meter machen kann – als Verteidiger oder Mittelfeldspieler.“ Der dritte Neuzugang von Vatanspor ist Bilal Khaliqi, ein 27-jähriger zentraler Mittelfeldakteur, dessen Stärke die Übersicht im Zentrum ist.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Königstransfer dieses Winters ist jedoch sicherlich Tomas Holzer. Der 32-jährige Defensivspieler wechselte vom SC Grüne Heide Ismaning nach Dietersheim und bringt Bezirksliga- und Kreisliga-Erfahrung mit. Der Trainer lobt vor allem seine Erfahrung und Übersicht.

Stürmer Valentin Lang verletzt sich im Testspiel

Sie alle verstärken den SVD laut Cimesa „sowohl in der Breite als auch in der Spitze“ und könnten sofort helfen. Das ist auch deswegen wichtig, weil Stürmer Valentin Lang wohl erneut ausfallen wird. Die Hinrunde hatte der 21-Jährige wegen eines Kreuzbandrisses verpasst – nun hat er sich in einem Testspiel erneut verletzt. Die Dietersheimer müssen ihn wohl wieder ersetzen. Allerdings gelang das insbesondere dem zweitbesten Torjäger der Liga, Seweryn Szczecina, mit seinen 20 Saisontreffern bislang richtig gut.

Sebastian Bergsteiner

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.