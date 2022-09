Kreisliga 2: TSV Allershausen auf dem Vormarsch

Teilen

Mann des Tages: Erik Ogbebor (l.) schoss den TSV Allershausen mit zwei Treffern zum Sieg – Eitting-Coach Thomas Zellermeyr (r.) gefiel das gar nicht. © Michalek

Der TSV Allershausen feiert einen 3:2-Erfolg gegen Eitting. Kranzberg und Unterbruck patzen – und der TSV Eching bekommt wohl kampflos drei Zähler.

Landkreis – Die Kreisliga-Fußballer des TSV Allershausen kommen immer besser in Fahrt: Am Samstag gab es einen überraschenden 3:2-Sieg gegen den FC Eitting. Der TSV Eching wird wohl kampflos drei Zähler bekommen.

TSV Allershausen – FC Eitting 3:2 (3:1). Es läuft bei den Kickern vom Amperknie, am Wochenende fuhren die Mannen von Coach Michael Stiller bereits den dritten Sieg in Folge ein. „Das tut uns wirklich gut und gibt natürlich Selbstvertrauen“, resümierte Spartenchef Philipp Jordan. Und der Sieg fiel in der Gesamtbetrachtung nicht einmal unverdient aus, weil die Hausherren eine bärenstarke erste Halbzeit hingelegt hatten. Nach einem butterweichen Zuspiel von Spielertrainer Michael Stiller war Erik Ogbebor allein auf weiter Flur und behielt vor Keeper Christoph Kressierer die Nerven (6.). Die vermeintliche Vorentscheidung folgte dann nach einer halben Stunde. Nach einem Foul an Alex Holzmaier gab es folgerichtig Elfmeter, den erneut Ogbebor sicher verwandelte (29.). Und nur zehn Minuten später sorgte Felix Bachmann mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“ endgültig für Jubelstürme bei den Allershausener Fans. Der TSV-Akteur hob den Ball aus gut 30 Metern mit einem feinen Lupfer ins Gehäuse (39.).

Doch die Eittinger wollten sich noch nicht geschlagen geben. Und weil Allershausen in der Folge einen Gang zurückschaltete, wurde die Partie noch einmal offen. Kurz vor der Pause verkürzte Bastian Noll auf 1:3. Allershausens Keeper Florian Stenzenberger konnte einen Freistoß noch abwehren – der Nachschuss aber drin war (45.). Als Jonas Heinritzi in Hälfte zwei mit einem feinen Schuss aus 16 Metern zum 2:3 traf (64.), stand der Dreier auf des Messers Schneide. Da Allershausen allerdings wacker verteidigte, blieb es beim Heimsieg für die Ampertaler Kicker.

SV Kranzberg kommt nicht aus dem Tabellenkeller

SV Kranzberg – FC Lengdorf 0:2 (0:1). Nicht rund läuft es bei den Kranzbergern um Trainer Anton Kopp. Gegen den zuletzt ebenfalls schwächelnden FCL setzte es für den SVK die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Begegnungen. Dietmar Fischer, der Vize-Abteilungsleiter des FC Lengdorf, war am Freitagabend hingegen rundum zufrieden: „Das war ein überragendes Spiel“, sagte er nach dem Match.

Dabei machten sich die Gäste das Leben zu Beginn selbst schwer. Sie hätten schon früher in Führung gehen müssen, doch Lukas Fischer und Martin Lechner trafen in einer starken ersten Halbzeit beide nur den Pfosten. Besser machte es dann Maximilian Mayer: Nach einem hervorragenden Pass von Florian Thieme über die SVK-Abwehr hinweg war Mayer auf und davon, behielt die Nerven und schloss zum 1:0 ab (13.). Zu Beginn der zweiten Hälfte genügte den Lengdorfern dann eine starke Aktion für die Vorentscheidung: Martin Lechner hielt aus 20 Metern einfach mal drauf und wuchtete das Leder mithilfe der Unterkante der Querlatte zum 2:0 in die Maschen (47.).

Zu viele Corona-Fälle beim Echinger Gegner

FCA Unterbruck – TSV Hohenwart 1:2 (0:1). Viermal in Serie gingen die Brucker Fußballer zuletzt nicht als Verlierer vom Platz, gegen die Gäste aus dem Landkreis Pfaffenhofen mussten sich die Deutinger-Mannen nun aber knapp geschlagen geben. Bereits nach zehn Minuten und aufgrund einer schwachen Anfangsphase lag der FCA mit 0:1 im Hintertreffen, Daniel Liebhardt hatte einen Brucker Ballverlust eiskalt ausgenutzt. Ganz bitter wurde es für den FCA in der 36. Minute: Nach einem eher harmlos anmutenden Foul an der Seitenlinie sah Christian Becker – der Schiedsrichter wertete die Aktion als Notbremse – die Rote Karte.

In Unterzahl waren die Gastgeber nach dem Wechsel sogar das bessere Team. Sie glichen durch Markus Zacherl nach einer Ecke aus (57.) und waren drauf und dran, den Siegtreffer zu erzielen. Irgendwann schwanden jedoch die Kräfte – und so nutzte Liebhardt einen Abspielfehler zum 2:1. „Das war ein gebrauchter Nachmittag“, resümierte Trainer Alfons Deutinger.

TSV Eching – SV Wörth abgesagt. Ohne Pflichtspieleinsatz blieben am Wochenende die Zebras. Da der SV Wörth wegen zu vieler Corona-Fälle absagen müsste, hatte der Ligaprimus frei. Am Sonntag hatte der BFV den Echingern drei Zähler zugesprochen, noch haben wie Wörther aber Zeit, die nötigen Corona-Tests nachzuliefern. „Allgemein eine blöde Sache, wir hätten lieber gespielt“, konnte sich Spartenchef Peter Hanrieder über das momentan als 2:0 gewertete Spiel gar nicht freuen.