Schwaig kauft VfB Hallbergmoos den Schneid ab

Von: Nico Bauer

Stießen auf erbitterten Widerstand: Slavko Radovanovic (l.) und die eigentlich favorisierten VfB-Fußballer. © Dominik Findelsberger

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben im Landesliga-Eröffnungsspiel eine 1:2-Pleite kassiert. Dabei gibt der Hallberger Auftritt durchaus Anlass zur Sorge.

Schwaig/Hallbergmoos – Den Neustart nach dem frustrierenden Bayernliga-Abstieg haben sich die Fußballer des VfB Hallbergmoos anders vorgestellt. Trotz einer frühen Führung verloren sie das Eröffnungsspiel der Landesliga Südost beim Nachbarn FC Sportfreunde Schwaig mit 1:2 (1:1) – und das war nach 90 Minuten auch völlig verdient.

Die Hallbergmooser hatten sich darauf vorbereitet, als Absteiger aus der höheren Liga ab sofort der Gejagte zu sein. Auf dem Platz wurde das Team dennoch vom kämpferischen Einsatz des Gegners überrascht. Die Sportfreunde aus Schwaig hatten zum Ligastart ein schönes Fußballfest organisiert, aber auf dem grünen Rasen gab es keine Freundschaft. Der VfB wurde von einem Zweikampf zum nächsten getrieben, dabei aufgerieben – und so hatte der Nachbar aus dem Landkreis Erding dem Favoriten am Ende den Schneid abgekauft.

Frühes Tor fein herausgespielt

Dabei sah es anfangs richtig gut aus, weil Fabian Czech in der neunten Minute das erste Tor in dieser Landesliga-Saison erzielte. Der Treffer war fein herausgespielt – mit einem Diagonalball auf Czech machte der VfB den kleinen Platz maximal breit. Und das Tor zeigte Wirkung: Schwaig hatte danach erst einmal Probleme und musste sich sammeln. In dieser Phase verpassten es die Hallberger, konsequent auf den zweiten Treffer zu gehen und damit die Weichen auf Sieg zu stellen.

Da schlägt’s zum 1:1 ein: Schwaigs Torschütze Vincent Sommer (r.) setzt zum Jubeln an, Jonas Mayr (Nummer 5) und Keeper David Hundertmark sind machtlos, VfB-Kapitän Christoph Mömkes kann es sich fassen. © Dominik Findelsberger

Fast schon tragisch war es, dass das Team die Schwaiger mit einem Geschenk in die Partie zurückholte: Torhüter David Hundertmark spielte mit, übertrieb es allerdings in der Szene, als er ohne jede Not unweit der Mittellinie den Ball an den ehemaligen Hallbergmooser Ben Held verlor. Danach zeigte der Schwaiger Spielertrainer, dass er eine coole Socke ist, ließ Hundertmark kurz vor dem Strafraum noch einmal aussteigen und legte für Vincent Sommer das 1:1 auf (21.). Bereits kurz vor dem Tor hatte es eine enge Situation gegeben, als der Torwart einen Stürmer anschoss und der Abpraller neben das Tor ging.

Hallbergmoos erschreckend passiv

Nach der Halbzeitpause hatte zunächst der VfB Hallbergmoos durch Moritz Sassmann und Czech zwei große Chancen. Es sah stark danach aus, als würde das Team einen bis zwei Gänge nach oben schalten. Doch es kam anders: Die Schwaiger Kicker gewannen die Zweikämpfe und hatten Oberwasser – das Tor war nur eine Frage der Zeit. Die Hallbergmooser agierten erschreckend passiv und hatten bei einem Pfostentreffer Glück, bevor Nils Wölken in der 72. Minute das in dieser Phase überfällige 2:1 erzielte.

Eine Reaktion des VfB blieb aus, was durchaus Anlass zur Sorge bereitet. Trotz der großen Kaderveränderungen vor der Saison scheint der Frust des Bayernliga-Horrorjahres mit lauter Pleiten, Pech und Pannen weiter wie ein schwerer Rucksack auf dem Rücken mehrerer Spieler zu lasten. Die Hallberger fügten sich am Freitag ihrem Schicksal und stellten die Schwaiger nicht mehr vor knifflige Aufgaben. Es war ein Auftritt, der nicht gerade zuversichtlich stimmt. Denn nahezu alle Mannschaften in der Liga werden dem Bayernliga-Absteiger Kampf, Kampf und nochmals Kampf entgegensetzen. Und wenn die Truppe den nicht annimmt, dann wird es noch viele weitere Negativerlebnisse wie in Schwaig geben.

Spielstatistik:

FC Schwaig – VfB Hallbergmoos 2:1 (1:1)

Aufstellung VfB: Hundertmark – Radovanovic, Mayr, Mömkes, Zeisl (76. Breuer) – Lucksch, Küttner, Angermann (74. David), M. Sassmann, Czech (65. M. Hones) – Krause (63. Diranko).

Tore: 0:1 Czech (9.), 1:1 Sommer (21.), 2:1 Wölken (72.).

Gelbe Karten: Czech, M. Sassmann, Zeisl, M. Hones, Lucksch.

Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger.

Zuschauer: 752.

