SE Freising: Großes Lob für Youngster und Doppelpacker Marcos Hones

„Wie ein gestandener Herrerspieler“

Von Matthias Spanrad schließen

Lange dauerte die Sommerpause nicht gerade für die Fußballer in der Region, für die Kicker des SE Freising stand am Samstag bereits das erste Testspiel an.

Freising – 5:1 (2:0) hieß es am Ende gegen den Bezirksligisten TSV Dorfen – und SEF-Trainer Florian Bittner war nach seinem ersten Match als Chefcoach sehr angetan von der Vorstellung seiner Mannschaft: „Klar, es war ein Spiel gegen einen Bezirksligisten, in der Landesliga werden andere Kaliber kommen“, resümierte der 31-jährige Spielertrainer. „Doch zum Reinfinden war’s sehr zufriedenstellend.“

Gut für den SE Freising: Bittner konnte 17 Akteuren die Möglichkeit geben, mindestens 30 Minuten auf dem Feld zu agieren. Auch einige Neuzugänge durften ran und fanden gleich prima in die SEF-Elf rein. Die Partie startete optimal für die Gastgeber, nach fünf Minuten zirkelte Florian Schmuckermeier einen feinen Fernschuss in die Maschen. Und keine Viertelstunde später stand’s bereits 2:0 für die Gelb-Schwarzen: Nach einer Flanke von Flo Bittner drückte Neuzugang Johannes Kleidorfer das Leder über die Linie (17.). Bis zur Pause hätten Bittner sowie Stürmer Luka Brudtloff das Ergebnis nach oben schrauben können.

SE Freising: 18-Jähriger debutiert - und trifft gleich doppelt

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Domstädter am Drücker: Erst sorgte Brudtloff in der 51. Minute im Nachsetzen für das 3:0, bevor der große Auftritt von Youngster Marcos Hones folgte. Der 18-Jährige kam heuer von der SEF-U19 in den Kader der Ersten und traf gleich bei seiner Premiere. „Das 4:0 hat er geschossen wie ein gestandener Herrenspieler“, lobte Bittner hinterher. Zwar verkürzte Dorfen in der Folge durch Sebastian Bauer auf 1:4 (86.), aber nur drei Minuten später stand erneut Hones frei vor dem TSV-Keeper, schloss eiskalt ab und erzielte damit in seinem ersten Spiel gleich einen Doppelpack (60./89.).

Weiter geht es für den SEF am Dienstag. Dann steht um 19.30 Uhr der nächste Test beim Bezirksligisten SVA Palzing an.