75 Jahre SV Hohenkammer: Ein Fest der Gemeinschaft

Von: Nico Bauer

Die Helden von damals: Im Jahr 2011 stieg diese Hohenkammerer Mannschaft in die Kreisklasse auf. Elf Jahre später maß sie sich mit dem aktuellen SVH-Meisterteam. Fotos, 2: Verein © SVH

Drei Tage lang beging der SV Hohenkammer sein 75-jähriges Vereinsjubiläum – und es waren einfach nur perfekte Tage. Alle Abteilungen des mehr als 600 Mitglieder starken Clubs feierten die Gemeinschaft und präsentierten dabei den SVH von seiner besten Seite.

Hohenkammer – Der sportliche Höhepunkt des Festwochenendes war ein vereinsinternes Aufsteigerduell. Auf der einen Seite, mit den weißen Trikots, spielten die „Oiden“, also die Aufstiegsmannschaft von 2011. Seinerzeit gelang der Sprung in die Kreisklasse unter Trainer Stefan Schafhauser. Die Verbindung zum Verein verkörperte beispielsweise der einstige Torjäger Michael Linhardt, der heute in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen lebt und dennoch gerne zu der Jubiläumspartie angereist ist.

Auf der anderen Seite, in den roten Trikots, stand die aktuelle Mannschaft, die den Verein zum 75-jährigen Bestehen mit dem Aufstieg zurück von der B- in die A-Klasse beschenkt hat. Nicht wenige trauen dem Team zu, dass es ähnlich wie die Helden von 2011 auch noch in die Kreisklasse aufsteigen wird.

Die Helden von heute: Die Fußball-B-Klassen-Meister von 2022 freuten sich sehr auf das vereinsinterne Aufsteigerduell und behielten am Ende knapp die Oberhand. © SVH

In der zweiten Hälfte des Aufsteiger-Matches wechselten dann einige Spieler, die schon 2011 dabei waren, vom aktuellen Team zu den Ehemaligen. Das ist ein Beleg für die Verbundenheit zum Club und zeigt, dass sich die SVH-Kicker fast ausschließlich aus Einheimischen rekrutieren. Am Ende des launigen Fußball-Nachmittags gewannen die Aktuellen gegen die Ehemaligen mit 3:2. Die Tore des Aufsteigers von 2022 resultierten aus einem Eigentor von Markus Holzmeier sowie Treffern von Thomas Geier und Adem Tiryaki. Nach dem 3:0 brachten die auf beiden Seiten kickenden Bene Pfab und Tobi Stöger die 2011er-Champions noch bis auf 2:3 heran.

Vor dem Fußballspiel hatten sich schon die Mitglieder der Fitnessabteilung getroffen, die sich mit ihrem Jubiläumslauf einbrachten. Dafür hatten sie sich eine zehn Kilometer lange Strecke durch die Ortsteile ausgesucht und genossen laufend die Schönheit ihrer Heimatgemeinde. Dazu gab es für die Walking-Gruppe eine kleinere Runde mit fünf Kilometern – und auch die Mountainbiker fanden eine herrliche Tour durch die Hügellandschaft rund um Hohenkammer vor.

Mit einem Jubiläumslauf durch die Ortsteile brachte sich die Fitnessabteilung des SV Hohenkammer ein. Foto: Bauer © Bauer

Die Stockschützen des SV Hohenkammer beschenkten sich auch ein bisschen selbst: Sie richteten ein Herrenturnier aus, das sie dann auch souverän für sich entschieden. Fakt ist: Der ganze Verein war am Samstag auf den Beinen, die Mitglieder der verschiedenen Sparten lebten ihre Liebe zum Sport und zum Jubelverein.