TSV Au in der Hallertau: Entspannt trotz personellem Aderlass

Lässt sein Team in der ersten Woche gleich viermal schwitzen: Trainer Sepp Summerer. © TSV Au

Mit Stefan Fischer, Horst Schuller und Markus Krauss vermeldete Kreisklassist TSV Au in der vergangenen Woche drei Neuzugänge.

Au/Hallertau - „Endlich!“, mag sich da der eine oder andere Anhänger der Grün-Weißen gedacht haben. Denn bislang hatte es beim Kreisliga-Absteiger in diesem Sommer nur einige namhafte Abgänge von Leistungsträgern gegeben.

Tim Bausch etwa will sein Glück höherklassiger versuchen und wechselt zum SVA Palzing in die Bezirksliga. Torwart Christoph Mayerhofer beendete seine Karriere. Mittelfeldmann und 2. Abteilungsleiter Michael Huber geht als Co-Spielertrainer zum TV Meilenhofen in die A-Klasse Mainburg. Das Duo Max Bausch und Anto Samardzic schließt sich dem SV Oberhaindlfing (A-Klasse 6) an. Florian Buchberger kickt künftig in der Kreisklasse 2 beim BC Uttenhofen – und Ibrahim Bah zog es zum A-Klassen-Club SG Eichenfeld.

TSV Au: Neuer Trainer Sepp Summerer ist ganz entspannt

Der neue Coach beim TSV Au, Sepp Summerer, war auch überrascht, dass so viele Stammkräfte neue Herausforderungen suchen wollen, sieht aber keinen Grund zur Panik. „Mit Stefan Fischer wechselt ein wichtiger Spieler für uns aus Palzing zurück in die Hallertau. Zudem kommen ein paar Junge dazu, da muss man jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt.“ Der Trainerfuchs versucht auch nicht, die Abwanderungswilligen aufzuhalten. Vielmehr gehe es nun darum, zum Trainingsstart am heutigen Montag Spieler im Kader zu haben, die gerne dabei sein wollen.

Wechselt vom SVA Palzing zurück in die Hallertau: Stefan Fischer. © FuPa

Wie etwa Stefan Fischer (31), der bereits von 2014 bis 2018 im Trikot des TSV und zuletzt schon unter Summerer beim SVA Palzing kickte. Oder auch Horst Schuller (34), der aus Attenkirchen kommt, und Markus Krauss (27), der davor für den TSV Sandelzhausen aktiv war. Summerer ist zuversichtlich, dass er eine gute Truppe in der Kreisklasse an den Start bringen kann. In der Vorbereitung werde sich dann zeigen, ob junge Spieler ihre Chance nutzen oder ob noch Nachholbedarf besteht. Trainingsauftakt beim TSV Au ist am heutigen Montag, der 66-Jährige lässt sein Team in der ersten Woche gleich viermal schwitzen. (jfu)