All-Stars, Ehrentreffer und ein Frankentatort: 75 Jahre TSV Eching

Von: Ulrike Wilms

Bei ihrem Auftaktturnier mit acht Teams zeigten Echings gemischte D1- und D2-Junioren eine überzeugende Mannschaftsleistung – nicht nur auf dem Platz, sondern auch beim Jubeln über den Tuirniersieg. Den Erfolg komplettierte das zweite Echinger Team auf dem 3. Stockerlplatz. © Wilms

Viele waren gekommen, viele haben zusammengeholfen und vielerlei war geboten bei den dreitägigen Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag des TSV Eching.

Eching – Ein besonders wichtiger Part, und so soll es bei einem Fußballverein ja auch sein, spielte sich auf dem grünen Rasen ab. So voll würde sich TSV-Vereinsvorsitzender Manni Oster das Stadion bei Heimspielen immer wünschen wie am Samstagnachmittag. Doch bei dieser besonderen Begegnung lief keine Auswärtsmannschaft auf, sondern ein legendäres „All-Star-Team“ aus Ex-Spielern. Deren Herz schlägt, so wurde deutlich, noch immer für den TSV, auch wenn sie sehr gerne dessen erste Mannschaft in ihrer ehemaligen sportlichen Heimat geschlagen hätten.

Wie „Hoffi“ (Stefan Hoffmann, TSV-Allrounder und Mitglied des 13-köpfigen Festausschusses) erzählte, habe er 89 „Ehemalige“ angeschrieben – und sage und schreibe 49 hätten zugesagt: 19 davon gehörten dann zum Promikader. Dessen vierköpfiges Trainergespann bildeten die beiden Co-Trainer Max Springer und Michi Widhopf sowie Sepp Summerer (65) und Toni Plattner (73), die sich den Chefposten teilten. Die übrigen Legenden konnte man zahlreich auf der Tribüne sitzen sehen und anfeuern hören.

Echings Erste setzt sich schließlich deutlich durch

Gepfiffen wurde die Partie von einer weiteren Legende: Martin „James“ Neumayr aus Kranzberg. Als das rechte, mit dem Alter der Legenden korrespondierende Maß für diese Partie hatte man eine Spielzeit von zwei Mal 30 Minuten einschließlich Trinkpause erachtet. Das Trainer-Duo Günther/Paul von Echings Erster setzte als herausfordernde Schikane seine Spieler in abweichenden Positionen ein. Es entwickelte sich eine torreiche Partie, die die etatmäßigen Hausherren mit 6:2 deutlich für sich entscheiden konnten. Die Tore für den Kreisligisten erzielten Spielertrainer Alexander Günther (zweimal), Manuel Joos, Florian Höltl, Florian Kappauf und Hannes Roth. Die beiden Ehrentreffer der Stars, eines pro Halbzeit, besorgten Christian Bach mit einem sehenswertem Kopfball zum Halbzeit-Zwischenstand von 1:4 und Thomas Stöhr, der das Leder zum 2:6 im Netz versenkte.

Ein wuchtiger Ehrentreffer: Christian Bachs (in Schwarz) Kopfball zum 1:4 für die AllStars. Das war gleichzeitig der Halbzeitstand. © Wilms

Die Allstars (siehe dazu „Gut zu wissen“) zeigten aber, dass sie vor allen Dingen technisch noch einiges drauf haben, auch wenn sie teils mehr als doppelt so alt sind wie Echings Erste. Zu den Ü-40-Promis zählte unter anderem Fabi Hrgota (45) und bei den immer noch fußballerisch versierten „50igern“ konnte sich Torwart Christian Müller (51) durch zwei tolle Paraden auszeichnen.

Zum guten Schluss erklärte Stadionsprecher Marcus Heiss das Ergebnis völlig zu Recht zur Nebensache: „Hauptsache, es hat sich keiner verletzt – und vor allem: Es hat allen Spaß gemacht.“

Alle Fußball-Mannschaften am Festabend vorgestellt

So eine Riesenkulisse gibt es wohl selten bei einer Mannschaftsvorstellung: Am offiziellen Festabend gehörte die heitere Präsentation der Erwachsenen-Teams zum Bühnenprogramm im Festzelt. Heiss ließ es sich nicht nehmen, den rund 350 Besuchern die drei Herrenmannschaften und, last but not least, die beiden erfolgreichen Damenteams mit launigen Worten vorzustellen, garniert mit mutigen Zukunftsprognosen aus Reihen der Spieler/innen und Trainer. „Auf ein Neues“ heißt es in der kommenden Saison für die 1. Herrenmannschaft in der Kreisliga mit dem bewährten Trainerteam, dem „Frankentatort“, wie Heiss witzelte, bestehend aus Co-Trainer Stefan Paul und Trainer Alexander Günther. „Super Stimmung, super Mannschaft“ – lautete seine positive Status-Meldung über den 27-köpfigen Kader.

Nach dem Spiel der Legenden: Die All Stars (oder „Old Stars“) und Youngsters („Young Stars“) mit Trainern, Betreuern und Schiris beim Jubiläums-Erinnerungsfoto auf dem Rasen. © Wilms

Zu Recht stolz ist der TSV Eching, der aktuell die größte Jugendabteilung im Landkreis unterhält, über seine breite Aufstellung im Nachwuchs. Beim Jubiläum erhielten deshalb auch von den E- bis zu den C-Junioren Nachwuchskicker in den unterschiedlichen Altersklassen die Gelegenheit, sich in Turnieren und Freundschaftsspielen einem Vergleich zu stellen. Und auch hier war garantiert, dass der Spaß an der Freude nicht zu kurz kam.

Gut zu wissen

Die „legendäre“ Mannschaftsaufstellung:

Tor: Christian Müller, Steven Hollermann;

Verteidigung: Tom Stöhr, Matthias Bach, Joe Bachmeier, Klaus Schäffler;

Mittelfeld: Markus Köppl, Thomas Zellermeyr, Robert Pauly, Michi Daffner, Stefan Schwarzmüller, Robert Eichler, Christian Reimer;

Sturm: Peter Gorsak, Fabian Hrgota, Christian Grusz, Markus Haslbeck, Jürgen Grassl, Michi Witzl.