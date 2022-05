Fußball: TSV Moosburg stellt Antrag auf die A-Klasse

Teilen

Die neue TSV-Vorstandschaft 2022: (v. l.) Chris Mader (Verwaltung), Josef Meier (2. Vorsitzender), Barbara Bugl (Verwaltung, Gymnastik), Michael Amberger (Finanzen), Helga Beisl (Walking), Thomas Beisl (Vereinsausschuss), Manfred Hofmann (Vorsitzender), Martin Stachowski (Jugendleiter), Alexander Stecher (Schiedsrichter), Denis Cayli (Sportleiter), Sevdaim Bajrami (2. Jugendleiter) und Gerhard Maronn (Finanzvorstand). © Fuchs

Die Erste Fußball-Herrenmannschaft des TSV Moosburg bricht nach dem Kreisliga-Abstieg auseinander. Der Verein könnte sogar in die A-Klasse runtergehen.

Moosburg – Der TSV Moosburg hat mit Manfred Hofmann (55) und Josef Meier (72) zwei neue Vorstände an der Spitze. Am Freitagabend waren, nach fast drei Jahren, 50 der insgesamt gut 600 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Sportheim erschienen, um die neue Clubführung zu wählen. Und die möchte in Zukunft einiges ändern und den TSV wieder in ein erfolgversprechenderes Fahrwasser bringen, betonte Sepp Meier.

Denn derzeit sieht es bei den Neustädtern vor allem bei den Fußballherren alles andere als rosig aus, wie der neue TSV-Chef und bisherige Technische Spielleiter Manfred Hofmann zu berichten wusste. Die Erste Mannschaft steht als Absteiger aus der Kreisliga fest und wird auseinanderbrechen. Hans Heim ist bereits der dritte Trainer in der aktuellen Saison und soll für die kommende Runde eine schlagkräftige Truppe formen. In welcher Liga steht noch nicht fest: Vieles deutet auf die A-Klasse hin, für die laut Hofmann der Antrag auf Umgruppierung fristgerecht beim Verband gestellt wurde. Auch ob es noch eine Reserve in der B-Klasse geben wird, wird sich erst entscheiden (siehe Interview rechts).

Zahlreiche Neuanmeldungen bei der E- und F-Jugend

Da ist es beruhigend, dass zumindest der Jugendbereich einigermaßen schadlos durch die Pandemie gekommen ist. Zwar sei der Spielbetrieb beeinträchtigt gewesen, aber es konnten als Spielgemeinschaften mit Buch und Kronwinkl die A- und B-Jugend sowie mit eigenen Teams die Altersklassen von den C- bis zu den E-Junioren besetzt werden. Dazu gab es kaum Abgänge, seit Beginn des Jahres sind in der E- und F-Jugend zahlreiche Neuanmeldungen zu verzeichnen, berichtete Jugendleiter Martin Stachowski. Was allerdings nach wie vor fehle, seien genügend Trainer und Betreuer für den Nachwuchs. An Personal mangelt es der TSV-Fußballsparte in fast allen Bereichen. Auch bei Alex Stecher im Schiedsrichterbereich ist das geforderte Soll an Schiris nicht erfüllt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bei der Jugendtanzgruppe sorgte Corona für schwankende Mitgliederzahlen, die Zahl der Auftritte ging zurück. Für die kommenden Monate sind aber unter der bewährten Führung von Sandra Lindner einige Events geplant – und das Training soll normal fortgeführt werden. Dasselbe gilt für die Walking-Gruppe von Helga Beisl und die Damengymnastik von Barbara Bugl.

Vierstelliges Plus erwirtschaftet

Beim Thema Finanzen hatte Gerhard Maronn gute Nachrichten. Trotz einiger größerer Investitionen wie dem Dunstabzug und dem Gasanschluss im Sportheim, der neuen Markise über der Restaurantterrasse oder der neuen LED-Flutlichtanlage am Nebenplatz sei ein vierstelliges Plus erwirtschaftet worden. Sorgen bereitet dem Finanzchef der zunehmende Vandalismus rund um die Sportanlage. Dadurch entstünden stetig zusätzliche Kosten, und erste Gespräche mit Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger über ein Sicherungskonzept seien bis dato enttäuschend verlaufen.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft wurde per Handzeichen im Block die neue Führungsmannschaft für die nächsten zwei Jahre gewählt. Trotz dreier Gegenstimmen durfte der bisherige Vorsitzende Thomas Beisl seinen Nachfolgern zur Wahl gratulieren. Aus dem bisherigen Gremium schieden mit Ursula Schimitze, Willi Hobmeier und Martin Oehm drei geschätzte Mitglieder aus. Am Ende der Versammlung wurde zudem der Haushaltsplan für 2022 mit einem Volumen von 100 000 Euro verabschiedet.

Josef Fuchs

Die Vorstandsmitglieder:

Manfred Hofmann (1. Vorsitzender), Josef Meier (2. Vorsitzender), Gerhard Maronn (Finanzvorstand), Michael Amberger (stellvertretender Finanzvorstand), Barbara Bugl (Verwaltung), Chris Mader (Stellvertreter Verwaltung), Denis Cayli (Sportleiter Herren), Fabian Meier (stellvertretender Sportleiter), Martin Stachowski (Jugendleiter).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.