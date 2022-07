„Wieder im Abstiegskampf angekommen“: VfB Hallbergmoos verliert auch im dritten Spiel in Folge

Von: Nico Bauer

Teilen

Der VfB Hallbergmoos (rote Trikots) steckt wieder mitten im Abstiegskampf. Auch wenn erst drei Spiele gespielt sind. © Lehmann

Damit ist der Fehlstart perfekt. Nach der dritten Niederlage in der Auftaktwoche der Bayernliga-Saison ist die Stimmung bei den Fußballern des VfB Hallbergmoos auf dem Nullpunkt angelangt.

Hallbergmoos – Nach einer indiskutabel schlechten ersten Halbzeit unterlag die Mannschaft beim Aufsteiger TSV Nördlingen mit 1:2 (0:2). VfB-Trainer Matthias Strohmaier hat für viele Dinge Verständnis. Dass nach der Relegation der eine oder andere Fußballer mental ausgelaugt ist oder konditionellen Rückstand hat – geschenkt.

Doch in Nördlingen hatte die 2:0-Führung der Heimmannschaft durch die Treffer von Julian Brandt (5.) und Jakob Mayer (36.) andere Gründe: Der VfB ließ alle Grundtugenden des Fußballs vermissen und zeigte einen leidenschaftslosen Auftritt. Letztlich musste sich das Team bei Torwart Martin Dinkel bedanken, dass man nicht noch höher zurücklag.

Die Folge war ein gewaltiges Donnerwetter: Strohmaier war stinksauer und ärgerte sich, dass offenbar der eine oder andere Spieler nach der starken Rückrunde in der Vorsaison dachte, es gehe nun von alleine. „Die erste Halbzeit in Nördlingen war noch schlechter als in der Relegation die erste Halbzeit in Neudrossenfeld. Und das will wirklich etwas heißen“, meinte der Trainer. Und weiter: „Wir sind wieder voll im Abstiegskampf angekommen. Ich hoffe, dass das jetzt auch der Letzte kapiert hat.“ Strohmaier weiß, dass das Heimspiel am kommenden Freitag gegen Türkspor Augsburg schon den Charakter eines ersten kleinen Abstiegsendspiels hat.

VfB Hallbergmoos: zweite Halbzeit aufgewacht

Nach den schrecklichen 45 Minuten zeigte die VfB-Mannschaft immerhin die richtige Reaktion. In Durchgang zwei dominierte Hallbergmoos das Geschehen und hatte genügend Chancen, um die Partie zu drehen. Fabian Czech erzielte schnell den Anschlusstreffer, nach einem verlängerten Einwurf (52.). Acht Minuten später nötigte Czech den TSV-Keeper zu einer Glanztat. Später kamen dann noch David Lucksch und Maurice David frei vor dem Kasten zum Schuss. Und in der Nachspielzeit zielte Philipp Beetz völlig alleine weit drüber.

Fazit: Nach der Pause hatte der VfB reichlich Möglichkeiten für den Ausgleich, aber aufgrund der ersten Halbzeit ging der Sieg der Gastgeber in Ordnung. Den Hallbergmoosern blieb die Erkenntnis, dass man mit 90 statt nur 45 engagierten Minuten die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel leicht hätte verhindern können.

TSV Nördlingen – VfB Hallbergmoos 2:1 (2:0)

Aufstellung: Dinkel – Petschner (46. Aiteniora), Opitz, Mömkes, Mühlrath (46. Beetz) – Kostorz, Kersting, Czech, Lucksch (83.

Basaran) – Werner, Joseph (75. David).

Tore: 1:0 Brandt (5.), 2:0 Mayer (36.), 2:1 Czech (52.).

Gelbe Karten: Opitz, Beetz.

Gelb-Rote Karte: Kostorz (86./ wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Hendrik Hufnagel.

Zuschauer: 515.