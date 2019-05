Fußballerinnen aus Moosburg verlieren Abstiegsduell gegen Otting

Florian Guggenberger kann sich die Leistung in der ersten Halbzeit nicht erklären.

Die einzig gute Nachricht: FCM immer noch auf Nichtabstiegsplatz

von Franziska Kugler schließen

Diese Niederlage tut doppelt weh: Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des FC Moosburg haben bei der DJK Otting, bis dato ein direkter Konkurrent im Rennen um den Klassenerhalt, mit 0:2 verloren.

Die gute Nachricht: Der FCM steht trotzdem weiterhin auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Die Moosburgerinnen waren stark ersatzgeschwächt zum Auswärtsspiel aufgebrochen – und sie fanden von Beginn an nicht in die Partie. Otting nutzte hingegen gleich seine ersten beiden Möglichkeiten, um mit 2:0 in Führung zu gehen (5./10.). Im weiteren Verlauf verlor der FCM viele Zweikämpfe und bekam somit keinen Zugriff auf die Partie. Auch der Wind war nicht auf Seiten der Moosburger Mädels und machte hohe, weite Bälle nahezu unmöglich. Noch vor der Pause hatte die DJK die Chance zum 3:0, konnte den Ball aber nicht im Gehäuse unterbringen.

Nach dem Wiederanpfiff schafften es die Moosburgerinnen, die Partie mitzugestalten und sich Möglichkeiten zu erspielen. Das Team erlitt durch die Gelb-Rote Karte für Eva Fischer (66.) jedoch einen weiteren Rückschlag. Die zehn verbliebenen FCM-Mädels gaben zwar alles und hatten durchaus Chancen, um noch den Anschlusstreffer zu schaffen – diese blieben jedoch ungenutzt. Dadurch standen die Moosburgerinnen am Ende trotz einer stärkeren zweiten Spielhälfte mit leeren Händen da.

„Die Leistung aus der ersten Halbzeit kann ich mir nicht erklären. Leider war die Niederlage deshalb verdient“, betont Trainer Florian Guggenberger. Am kommenden Samstag trifft sein Team nun zu Hause auf die Zweite Mannschaft des FC Forstern (Anpfiff: 17.30 Uhr). Die weitaus wichtigeren Partien gegen die direkten Konkurrenten aus Grafing und Oberau folgen erst noch.

DJK Otting - FC Moosburg 2:0

Aufstellung: Grosch – Bauer, Lindhorst, Zens – Rudzki, Fischer, Bassl, Spängler – Fleischer, Reiter (58. Schlamp), Beiler (46. Müller).

Tore:1:0 Schörgnhofer (5.), 2:0 Bierl (10.).

Gelbe Karte: Bassl.

Gelb-Rote Karte: Fischer (66./Foulspiel).

Schiedsrichter: Alois Huber.

Zuschauer: 40.