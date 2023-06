FVgg Gammelsdorf belohnt sich dank hoher Toreffektivität mit Klassenerhalt

Von: Nico Bauer

Gammelsdorf blieb hinten kompakt und nutzte seine wenigen Chancen in der Offensive. © Bauer

Die Gammelsdorfer gewannen das Entscheidungsspiel und bleiben daher kreisklassig. Vor allem die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor war ausschlaggebend.

Gammelsdorf/Eichenfeld – Kreisklasse schlägt A-Klasse: Die FVgg Gammelsdorf war in der Relegation zu stark für die SG Eichenfeld. Der Kreisklassist schaffte am Sonntag dank eines 3:0 (1:0)-Erfolgs gegen den Vizemeister der A-Klasse 5 den Ligaverbleib.

In der Relegation haben oft die Kreisklassen-Clubs Vorteile, weil sie zweikampferprobt und an höheres Tempo gewöhnt sind. Das waren dann auch die Gründe für die knappe, aber eben doch verdiente Gammelsdorfer Führung zur Pause. Die FVgg ließ eine Halbzeit lang hinten nichts zu und hatte vorne zwei Chancen für das eine Tor. Im Ansatz waren die SGE-Fußballer durchaus gefährlich, aber insgesamt zu verspielt, um konkrete Torraumszenen zu kreieren.

Bei den weitaus zielstrebiger agierenden Gammelsdorfern war das anders. Bereits die erste Chance in der neunten Minute hätte eigentlich drin sein müssen: Erik Hölzl erzwang nach einem Rückpass einen Pressschlag mit dem Torwart. Der Ball segelte ans andere Ende des Strafraums, Alexander Deptalla eroberte die Kugel, schoss jedoch am leeren Kasten vorbei. Bei der zweiten Möglichkeit handelte es sich um einen Freistoß, den Standardkönig Niklas Hölzl zum 1:0 verwandelte (18.).

Gammelsdorf setzt auf Konter und Standards – Hölzl-Brüder lassen Taktik aufgehen

Die Eichenfelder investierten nach der Halbzeit viel. Es war ein Spiel auf ein Tor, in dem die Gammelsdorfer allerdings auch ohne Entlastung alles wegverteidigten. Der Kreisklassist lauerte auf Konter und Standards – und diese Taktik ging auf: Nach einer Ecke bekam die FVgg einen Handelfmeter – wobei der „Hand!“-Schrei des Fanclubs bis Gammelsdorf zu hören war. Niklas Hölzl trat an und machte mit dem ersten Gammelsdorfer Torschuss in Hälfte zwei das 2:0 (71.). Fußball ist eben Ergebnissport – und hier war die FVgg brutal effektiv.

Im Gegenzug hätte Eichenfelds Markus Ujwari die Partie wieder spannend machen können: Er lief alleine aufs Tor zu und legte den Ball am Keeper, aber auch am Kasten vorbei. An diesem Tag gegen diesen Gegner muss man solche Dinger machen, um eine Chance zu haben. Und am Ende wurde es sogar noch ein klarer Sieg für die FVgg: Elias Hölzl stellte in der Nachspielzeit auf 3:0 (90.+4).

Die SG Eichenfeld hat eine junge Mannschaft, für die dieses Match vor mehreren Hundert Zuschauern eine komplett neue Erfahrung war. Das Team zeigte den zahlreichen aus Freising mitgereisten Fans ein gutes Spiel. Doch an diesem Tag setzte sich in den entscheidenden Momenten die routiniertere Elf gegen die jungen Wilden durch.

Gammelsdorf war nach einer starken Rückrunde nah dran am direkten Klassenerhalt und setzte den Trend der vergangenen Wochen fort. Mit den Grün-Weißen freuen sich auch die Nachbarn: Die Kreisklasse bleibt im Osten des Landkreises die Derbyliga mit Mauern, Hörgertshausen und Gammelsdorf. (Nico Bauer)