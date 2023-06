„Nach 90 Minuten entschieden“: FVgg-Coach Weinzierl denkt nicht an Verlängerung

Von: Nico Bauer

Tobias Weinzierl kämpft mit seiner Mannschaft noch um den Klassenerhalt. © FuPA

FVgg Gammelsdorf und SG Eichenfeld kämpfen um einen freien Platz in der Kreisklassen. FVgg-Coach Weinzierl glaubt an den Sieg seiner Mannschaft.

Gammelsdorf/Freising – Es war ein irrer Abstiegskampf in der Kreisklasse, und die Fußballer der FVgg Gammelsdorf sind noch immer der Meinung, nicht schlechter als die Mannschaften gewesen zu sein, die den direkten Klassenerhalt geschafft haben. Dennoch braucht es für den Klassenerhalt das Entscheidungsspiel in der Relegation. Herausforderer ist am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz des TSV Moosburg) die SG Eichenfeld als Vizemeister der A-Klasse 5.

„Wir haben eine gute Runde gespielt und stehen eher unglücklich auf dem Relegationsplatz“, sagt der Gammelsdorfer Trainer Tobias Weinzierl. Man habe trotz des vorletzten Platzes etliche positive Erlebnisse gehabt und habe nur „zu viele Punkte leichtfertig liegengelassen“. Deshalb müssen die Gammelsdorfer jetzt nachsitzen. Weinzierl betont, dass auch der Klassenerhalt über den Umweg der Relegation wunderbar wäre: „Wenn unser kleiner Verein weiter in der Kreisklasse spielen darf, haben wir alle einen Riesenjob gemacht.“

Tobias Weinzierl ist von seinem Team („Wir haben eine gute Offensive und stehen hinten auch stabil.“) absolut überzeugt. Gammelsdorf hat zehn seiner insgesamt 34 Saisontreffer in den letzten vier Ligaspielen erzielt. Den direkten Klassenerhalt hat man eher in der schwachen Vorrunde verpasst.

Dem gegenüber hat Herausforderer Eichenfeld in der A-Klasse 64 Tore geschossen – im Schnitt fast drei pro Partie. Die Freisinger haben sich im Duell mit dem SC Massenhausen den zweiten Platz gesichert – und jetzt wollen sie mehr. „Für uns ist das ein Bonusspiel“, sagt Trainer Ludger Reiter, der das jüngste Team der Liga hatte. „Die Lust auf die Relegation und die Energie sind richtig da“, so der Coach des Vizemeisters in der A-Klasse 5.

Er versuchte unter der Woche schon, seine Akteure mit besonderen Maßnahmen auf die Relegation mit mehreren Hundert Zuschauern vorzubereiten: Im Training arbeitete man mit Rufen der Zuschauer, von denen sich die Spieler beim Zweikampf oder Torabschluss nicht ablenken lassen durften. Für viele Eichenfelder wird diese Begegnung eine ganz neue Erfahrung. Die 800 Zuschauer beim ersten Relegationsspiel zur Kreisklasse zwischen dem TSV Paunzhausen und dem SV Langenbach haben für beide Fanlager die Messlatte hochgelegt.

Der Eichenfelder Coach hat im Training für den Fall der Fälle auch schon einmal Elfmeter trainieren lassen. Sein Gegenüber Tobias Weinzierl winkt bei der Elfmeter-Frage sofort ab: „Dieses Spiel ist nach 90 Minuten entschieden.“ Der Gammelsdorfer sieht den Umweg zum Klassenerhalt zeitlich auf eineinhalb Stunden begrenzt. (nb)