Gastspiel in Landsberg: VfB Hallbergmoos setzt auf das Momentum

Von: Nico Bauer

„Wir sind sehr stabil und auf dem richtigen Weg“: Spielertrainer Matthias Strohmaier ist mit dem VfB Hallbergmoos in vier Test- und vier Liga-Spielen noch ungeschlagen. © Lehmann

Der VfB Hallbergmoos ist 2022 noch ungeschlagen und hat auch in Landsberg nichts zu verschenken. Coach Matthias Strohmaier steht vor der Startelf-Rückkehr.

Hallbergmoos – Der Abstiegskampf in der Fußball-Bayernliga hat so richtig Fahrt aufgenommen. Mittlerweile sind alle Mannschaften aus der unteren Tabellenregion fleißig am Punkten – und mittendrin steckt der VfB Hallbergmoos. Der hat auch bei der gewiss schweren Aufgabe in Landsberg (Samstag, 14 Uhr) nichts zu verschenken. Seit sieben Partien – inklusive der Testspiele sind es sogar elf – sind die Hallberger ungeschlagen. Und deshalb hat die Mannschaft auch keine Angst vor dem Gastspiel bei einem der Aufstiegskandidaten.

Vor der Saison waren der SV Donaustauf, Türkspor Augsburg (unter anderem mit dem heutigen VfB-Trainer Matthias Strohmaier) sowie der TSV Landsberg die drei Clubs mit den prominentesten Kadern. Während Türkspor nach internen Querelen derzeit nahe der Abstiegszone steht, sind die anderen zwei Teams nach der Winterpause in die Spur gekommen. Der Meister in spe, die SpVgg Hankofen-Hailing, ist unter normalen Umständen nicht mehr einholbar, dafür hat der TSV Landsberg die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga im Blick. Bei acht Punkten Abstand zum Tabellenzweiten Ingolstadt II darf man sich aber keine Ausrutscher mehr leisten.

Abstiegskampf in der Bayernliga: Vier Teams sind gleichauf

Landsberg ist in den vier Spielen nach der Winterpause noch unbesiegt, aber zuletzt hat das Team mit den Unentschieden gegen Türkspor Augsburg und Wasserburg an Boden verloren. Beim 0:0 in Wasserburg war VfB-Co-Trainer Florian Brachtel vor Ort – und er brachte die Information mit, dass Landsberg trotz des unbefriedigenden Resultats ein starkes Spiel abgeliefert hat. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit alleine drei Aluminiumtreffer und hätten eigentlich hoch gewinnen können.

Der VfB ist also gewarnt. Aber der Punktverlust gegen das Kellerkind beweist auch, dass die Mission, in Landsberg zu bestehen, schwierig, aber nicht unmöglich ist. „Auswärts ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer“, sagt Trainer Matthias Strohmaier. „Doch wir fahren dorthin, um etwas zu holen.“ Wie wichtig das wäre, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Alle vier Mannschaften von Relegationsplatz 15 bis Abstiegsrang 18, der SV Pullach, der TSV Wasserburg, der VfB Hallbergmoos und der TSV 1865 Dachau, haben 24 Punkte auf der Habenseite. Da kann sich an jedem Spieltag viel verändern.

Die Abwehr des VfB Hallbergmoos steht

Alle sind gleichauf – doch der VfB hat das Momentum auf seiner Seite. In den bisherigen sieben Rückrundenpartien gab’s noch keine Niederlage und nur zwei Gegentore. „Wir sind wirklich sehr stabil und auf dem richtigen Weg“, sagt Coach Strohmaier. Zudem will der Chef persönlich wieder ins Geschehen eingreifen. Nach seinem starken Auftritt in Pullach hatte er muskuläre Probleme, nun dürfte Strohmaier in die Startelf zurückkehren.

Aufstellung:

VfB: Kozel – Petschner, Strohmaier, Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz, Krause, Schmit – Werner – Aygün.

