Gebeutelte Palzinger wollen den Spielverderber mimen

In der Liga angekommen: Die Attachinger – hier Sebastian Aigner (rot) – wollen zwei Wochen nach dem Feldmoching-Coup auch den FSV Pfaffenhofen aus dem Tritt bringen. © Michalek

Die Bezirksliga im Überblick: Palzing empfängt Feldmoching, Attaching kickt gegen Ceballos und Co. – und Kammerberg fordert den Angstgegner der Kreis-Teams.

Landkreis – Ein spannender Spieltag steht den Fußball-Bezirksliga-Clubs aus dem Landkreis bevor: Die SpVgg Kammerberg geht als klarer Favorit in das Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den FC Fatih Ingolstadt. Der BC Attaching will eine Stunde später bei Spitzenreiter FSV Pfaffenhofen überraschen – und am Sonntag ab 16 Uhr möchte Schlusslicht SVA Palzing gegen die SpVgg Feldmoching der „Spielverderber“ sein.

SpVgg Kammerberg

„Sehr gut organisiert, technisch sehr gute Spieler, sehr clever, sehr schnell im Umschaltspiel“ – wenn Matthias Koston, der Spielertrainer der SpVgg Kammerberg, über Fatih Ingolstadt spricht, könnte man meinen, dass er von einem Topteam der Liga redet. Doch der Aufsteiger kämpft seit Saisonbeginn um den Klassenerhalt. Dennoch nimmt er den Gegner nicht auf die leichte Schulter.

Koston und seine Truppe wollen nicht die dritte Mannschaft aus dem Landkreis sein, die in dieser Saison gegen den FC verliert. Denn die Ingolstädter holten zwei ihrer drei Saisonsiege gegen Palzing und Attaching. Auffällig ist, dass sie sich gegen die Teams aus ihrem Dunstkreis gut aus der Affäre ziehen, es gegen Mannschaften oberhalb des elften Tabellenplatzes aber nur Niederlagen gab. Die Spielvereinigung ist aktuell Sechster.

Die Kammerberger setzten mit ihrem 6:0 beim SV Nord Lerchenau das Ausrufezeichen des vergangenen Spieltags. „Wir haben uns diese Punkte hart erkämpft. Der Sieg ist jedoch nur wertvoll, wenn du jetzt drei Zähler nachlegst“, sagt Koston. Der Spielertrainer muss am Wochenende auf Patrick Sturm verzichten, der sich in den Urlaub verabschiedet hat. Damit fehlt den Kammerbergern „unser herausragender Spieler aus dem Lerchenau-Spiel“. Dafür kehrt Jascha Beck zurück. Und Leander Lask kommt seinem ersten Startelf-Einsatz nach langer Verletzungspause immer näher.

BC Attaching

„Mal schauen, was so geht“, meint Attaching-Trainer Enes Mehmedovic vor dem Gastspiel beim FSV Pfaffenhofen. Dass die BCA-Kicker so locker in das Duell gehen können, haben sie sich in den vergangenen Wochen verdient: Drei Siege aus vier Spielen, darunter der unerwartete 2:0-Erfolg in Feldmoching, haben das Selbstvertrauen wachsen lassen. Die Attachinger sind in der Liga angekommen. Doch nun treffen sie auf den hochkarätig besetzten FSV.

Die Mannschaft des ehemaligen Echinger Trainers Gerhard Lösch bringt in dieser Saison ihr Potenzial auf den Rasen. Lösch hat es geschafft, wie übrigens auch bei den Zebras, den Punkteschnitt im zweiten Jahr deutlich anzuheben. Mit Maxi Ceballos steht zudem ein Knipser im Kader, der mit seinen 14 Saisontoren fast die Ausbeute des gesamten Attachinger Kaders (17 Treffer) erreicht. „Ceballos ist der beste Stürmer der Liga“, sagt BCA-Coach Mehmedovic über den Ex-Echinger. Um zu punkten, brauchen die Attachinger erneut eine Top-Leistung im Tor. Allerdings steht Keeper Hans Gamperl auf der Kippe. Der Trainer sieht es locker: „Wir haben ja nichts zu verlieren.“

SVA Palzing

Das würde normalerweise auch Palzing-Coach Gianluca Dello Buono vor dem Duell mit Topteam Feldmoching sagen. Doch der Tabellenletzte braucht dringend Punkte. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Viel schlechter als bisher kann es nicht laufen“, betont Dello Buono. Er hofft, dass das Blamage-Risiko den Gegner lähmt – „denn keine Mannschaft will gegen das Schlusslicht Punkte lassen“. Und dass Feldmoching nicht unschlagbar ist, haben vor kurzem die Attachinger bewiesen. Dennoch bleibt der Anspruch der Münchner, bis zum Saisonende um den Aufstieg mitzuspielen.

Anders Palzing. „Wir wollen der Spielverderber sein“, sagt Dello Buono. Ein voll besetzter Kader würde dem SVA helfen, doch neben Kapitän Marcel Radlmaier droht nun auch Bruder Fabian auszufallen. Grund: Der beste Offensivakteur hat am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen Aschheim einen Schlag abbekommen. „Der Kader wird kleiner. Eigentlich sind nur noch zwei, drei Spieler über 90 Minuten belastbar. Sonst riskieren wir muskuläre Verletzungen. Davon hatten wir schon mehr als genug in dieser Saison“, sagt Coach Dello Buono. Doch irgendjemand muss ja spielen. Und die Palzinger brauchen Punkte, sonst endet das Kapitel Bezirksliga Nord nach zwei Spielzeiten im nächsten Jahr.

