Gebrauchter Abend für den SE Freising

Eine verdiente 0:2-Niederlage kassierte der SEF um Frederic Rist (M.) am Freitag in Kirchheim.

Fußball-Landesliga

Von Matthias Spanrad schließen

Die Landesliga-Fußballer des SE Freising hinken in Kirchheim den eigenen Ansprüchen hinterher. Momentan fehlt es vor allem an Konstanz.

Freising – Weiterhin auf der Suche nach Konstanz sind die Landesliga-Fußballer vom SE Freising. Beim Kirchheimer SC machten die Bittner-Mannen am Freitagabend kein gutes Spiel und unterlagen letztlich verdient mit 0:2 (0:1).

Es ist schon verrückt. Trainer Florian Bittner hatte die identische Aufstellung wie eine Woche zuvor beim überzeugenden Sieg gegen den FC Schwaig aufs Feld geschickt. Doch diesmal hatten die elf Kicker in Gelb und Schwarz wenig auszurichten. „Es war ein gebrauchter Tag“, bilanzierte Bittner. „Wir waren viel zu nett und zu brav.“ Wirklich grob traten die KSC-Mannen zwar nicht auf, doch viele kleine Nickligkeiten prägten bei den Hausherren das Bild – und dadurch brachten sie die Eintracht wohl aus dem Konzept. Schiedsrichter Johannes Wagner schritt nicht ein, und so fanden die Gäste über die vollen 90 Minuten nicht in die Partie rein.

Ballverlust leitet ersten Gegentreffer ein

Oft trafen die Lerchenfelder im Umschaltspiel die falschen Entscheidungen, suchten nicht den besser positionierten Mitspieler. Außerdem agierten sie vor allem in der Offensive viel zu passiv. Die Folge: Freising kam im ersten Abschnitt zu keiner nennenswerten Torchance. Viel besser trat Kirchheim auf, das im Mittelfeld präsent war, viele zweite Bälle abgriff und fast alle Kopfballduelle gewann. In der Abwehr bekamen die Bittner-Mannen keinen Zugriff auf die Partie – wie etwa vor dem 1:0 für den KSC. Luka Brudtloff hatte in der gegnerischen Hälfte viel zu simpel den Ball verloren, Kirchheim spielte zügig nach vorne bis zur Grundlinie, und ein Akteur konnte völlig unbedrängt ins Zentrum flanken, wo Co-Spielertrainer Michael Schmid das Leder ins eigene Netz beförderte. Hinter ihm wäre jedoch ohnehin ein einschussbereiter KSC-Kicker gestanden (20.).

Ex-Profi Korbinian Vollmann macht den Deckel drauf

Nach dem Seitentausch warfen die Domstädter alles nach vorne. Bittner versuchte außerdem, mit einigen Wechseln neuen Schwung ins Spiel zu bringen. „Wir hätten aber bis Samstag weiterspielen können, ohne ein Tor zu erzielen“, sagte der Spielertrainer. Und letztlich war es abermals ein Freisinger Fehler, der das 0:2 einleitete: Florian Machl spielte einen missglückten Doppelpass, Kirchheim lief auf die SEF-Viererkette zu – und am Ende reichte ein gezieltes Zuspiel auf Ex-Profi Korbinian Vollmann, der aus 15 Metern ins lange Eck abschloss (76.).

Damit nicht genug: Der mit Gelb vorbelastete Bittner kassierte nach einem eher harmloseren Foul eine Zehn-Minuten-Strafe (78.), zudem ging Kapitän Florian Schmuckermeier wegen wiederholten Foulspiels mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen (88.). Irgendwie sinnbildlich für den gebrauchten Abend, an dem Freising nicht an die Leistung vom Spiel gegen Schwaig anknüpfen konnte.

