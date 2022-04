Gefahr durch Freistöße

Von: Nico Bauer

Zweikampfstark: Die Hallbergmooser fordern am Freitag den Lokalrivalen Ismaning heraus. Ob Philipp Betz (l.) dabei sein kann, ist noch ungewiss. © Riedel

Bayernliga: VfB Hallbergmoos stimmt sich auf das Nachbar-Duell gegen Ismaning ein.

Hallbergmoos – Am morgigen Freitag besteht größte Gefahr, dass das Gras im Stadion am Airport zu brennen beginnt. Der VfB Hallbergmoos hat sich mit dem Sieg bei Schwaben Augsburg vom Abstiegs- auf den Relegationsplatz nach oben gearbeitet. Jetzt kommt mit dem FC Ismaning der Nachbar zum Derby (19.30 Uhr), wo man einen großen Schritt nach vorne machen und möglicherweise goldene Türen öffnen kann.

Platz 14 könnte zum Klassenerhalt reichen

Der höchstwahrscheinlich für den direkten Klassenerhalt reichende 14. Platz ist derzeit fünf Punkte entfernt und wäre bei einem Hallbergmooser Sieg und entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz wieder in Reichweite. So weit denkt der VfB-Trainer Matthias Strohmaier derzeit aber nicht voraus. „Wir wollen den Relegationsplatz absichern und vor Wasserburg bleiben“, sagt der Trainer. Mit einem Sieg würden man den Vorsprung, egal wie Wasserburg spielt, verteidigen. Erst wenn dieses kleine Teilziel sicher ist, werde man weiter sehen, so der der Coach. Intern macht Strohmaier immer wieder deutlich, dass sich seine Elf von allen Teams im Tabellenkeller derzeit in bester Verfassung befinde. Er selbst wäre wieder spielbereit, setzt sich aber ganz bewusst auf die Bank, „weil es die Spieler zuletzt gut gemacht haben. Hätten wir in Augsburg verloren, würde ich spielen.“ Offensiv ist Fabian Diranko nun neue Schubkraft, er überzeugte in Kirchanschöring und machte beim Sieg der Vorwoche ein starkes Spiel mit Tor. „Er hat diese Woche mit einem Lächeln im Gesicht trainiert“, sagt Strohmaier.

Ebenfalls gut gelaunt wird der Trainer seinen Freund Yasin Yilmaz begrüßen. Die beiden bildeten in der Vorrunde zusammen das Trainerduo bei Türkspor Augsburg und treffen sich nun als Gegner. Ex-Profi Yilmaz ist der Kopf des Ismaninger Spiels und schoss sich in der Vorwoche beim 3:1 gegen Wasserburg mit zwei Freistoßtoren warm. „Wir sollten unbedingt Standardsituationen in der Nähe von unserem Strafraum vermeiden“, sagt Strohmaier. Über Yilmaz sagt er, „dass Yasin der beste Linksfuß der Bayernliga ist“. Augenzwinkernd schlug er seinem alten Weggefährten vor, aus Freundschaft die Freistöße mit dem schwächeren rechten Fuß zu treten.

Personell würde der Coach am liebsten die zuletzt bei Schwaben Augsburg überzeugende Mannschaft auf den Platz schicken. Von dieser Elf ist Philipp Beetz fraglich wegen Adduktorenproblemen. Für den zuletzt fehlenden Simon Werner kommt Ismaning wohl noch zu früh. Er zeigte in Augsburg als Edelfan auf der Tartanbahn hinter den Trainerbänken zuletzt eine beeindruckende Laufleistung und wird nun wohl auch zu Hause anfeuern. Die Emotionen des verletzten Offensivspielers wertet Matthias Strohmaier als ganz deutliches Zeichen, wie gut es in der Mannschaft wieder passt. Dieser Zusammenhalt könnte in der entscheidenden Saisonphase auch noch ein wichtiger Faktor werden.

Aufstellung

Dinkel - Petschner, Mömkes, Giglberger, Mühlrath - Kostorz, Beetz (Schmit), Sahin - Aygün, Diranko, Krause.