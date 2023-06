Gelingt Trainer Mario Sinicki der dritte Aufstieg mit dem FC Moosburg? – Ungeschlagen in 2023

Von: Nico Bauer

Wird sich etwas überlegt haben: Moosburgs Trainer Mario Sinicki, hier noch in Diensten des FC Langengeisling. © riedel

Der FC Moosburg spielt gegen die BSG Taufkirchen um den Aufstieg in die Kreisliga. Trainer Mario Sinicki erinnert an die starke Bilanz seines Teams in diesem Jahr.

Moosburg – Der FC Moosburg hat eigentlich die Saisonbilanz eines Meisters – 18 Siegen, drei Unentschieden und gerade einmal drei Niederlagen. Mit dem SV Vötting war in der Kreisklasse aber ein Team noch besser, und deshalb braucht es nun den Umweg Relegation, um in die Kreisliga aufzusteigen. Der FC Moosburg trifft dort am Samstag (17.30 Uhr in Langenpreising) auf die BSG Taufkirchen – und braucht nur noch diesen einen Sieg zum Aufstieg.

Sinicki: „Ich habe ein gutes Gefühl“

Die Dreirosenstädter haben drei turbulente Wochen hinter sich: Erst zerlegten sie Vötting im vermeintlichen Meisterschaftsendspiel mit 3:0, und dann gab der neue Tabellenführer mit einem 1:1 gegen Nandlstadt die Trümpfe wieder aus der Hand. Für Trainer Mario Sinicki kam die Wende nicht überraschend, „denn wir alle wussten um unser schweres Restprogramm“. Wichtig war für ihn, dass man in der letzten Partie vor dem Relegationskracher zurück in die Spur fand. Der Coach will immer agieren und nicht reagieren. Damit schlug man den Meister Vötting und zuletzt auch in beeindruckender Manier Hörgertshausen. Beim 6:2-Auswärtserfolg gegen den SVH sammelte die Mannschaft Selbstvertrauen, und Sinicki verweist darauf, „dass wir trotz der teilweise sehr kritischen Personalsituation im Jahr 2023 kein Punktspiel verloren haben“. Sieben Siege und drei Unentschieden stehen zu Buche und das macht Mut.

Wenn es gegen Taufkirchen nach 90 Minuten Unentschieden steht, dann wird halt weiter gespielt. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt Sinicki, der in den letzten Trainingseinheiten Vorfreude und viel Motivation spürte. 23 Akteure boten sich im Training an und Sinicki ist sich sicher, „dass jeder seinen Teil zum Sieg beitragen will“. Bei der 3:0-Galavorstellung vor mehr als 300 Zuschauern in Vötting zeigten die Moosburger unlängst bereits, dass sie solche Endspiele gewinnen können. Auch diese Erfahrung nimmt man nach Langenpreising mit – wo allerdings sicher mehr als 300 Zuschauer kommen werden.

Sinicki könnte seinen dritten Aufstieg mit dem FC Moosburg feiern

Mario Sinicki ist ein ruhiger, sachlicher und höflicher Trainer. Aber er kann elegant wie kein Zweiter den Druck auf die Gegenseite schieben: „Taufkirchen hat viel zu verlieren, denn sie waren noch nie in der Kreisklasse.“ Vor 30 Jahren spielte der Club noch in der Landesliga, und seither kickte man Bezirksliga oder Kreisliga – mit Rang acht (2009/10) als bisher schlechtester Platzierung.

Sinicki kennt aus seiner Langengeislinger Trainerzeit (2016 bis 2021) nur noch zwei bis drei Spieler des Relegationsgegners. Bei alten Bekannten erkundigte er sich – mit nicht allzu vielen Erkenntnissen: „Letztlich ist das egal. Wir wollen unser Spiel spielen und gewinnen.“ Und er wäre dann wohl endgültig Clublegende, wenn er seinen dritten Aufstieg mit dem FCM klarmacht. VON NICO BAUER

