Gelungener Aufgalopp: Echinger Zebras spielen 0:0 in Brunnthal

Daniel Mömkes gab sein Debüt im Trikot des TSV Eching. Der Ex-Kranzberger spielte im Sturmzentrum. © SVK

Die Fußballer des TSV Eching bereiten sich auf die Bezirksliga-Saison vor. Der Auftritt im ersten Testspiel war durchaus vielversprechend.

Eching – Aktuell ist die Zeit der ersten Vorbereitungsspiele, die Fußballer testen fleißig ihre Form. Bei den Zebras des TSV Eching konnte sich der Aufgalopp nach dem Aufstieg in die Bezirksliga schon mal sehen lassen: Das Team von Trainer Alexander Günther erzielte am Dienstagabend ein durchaus vorzeigbares 0:0-Remis beim Landesliga-Absteiger TSV Brunnthal.

Mehrere Debütanten beim TSV Eching

„Wir sind zufrieden“, resümierte Echings Fußball-Abteilungsleiter Peter Hanrieder. „Es war ein flottes und gutes Spiel.“ Wichtig war für die Zebras-Kicker nach den ersten Trainingseinheiten vor allem, dass sich einige der Neuzugänge in einem Testspiel präsentieren durften: Königstransfer Florian Bittner, der zuvor Spielertrainer beim SE Freising war, startete in der Innenverteidigung. Youngster Alessandro Lomo (von der SpVgg Landshut gekommen) durfte gleich von Beginn an ran – und nach dem Seitenwechsel gab Daniel Mömkes den klassischen Mittelstürmer. Summa summarum setzte der TSV Eching 17 Spieler ein.

Thomas Asvestas trifft nur die Querlatte

Übrigens: Ein Sieg wäre für die Zebras durchaus drin gewesen. Während der ersten 45 Minuten traf Thomas Asvestas aber nur die Querlatte, und nach dem Seitentausch hatte U18-Aufsteiger Korbinian Graßl eine weitere gute Möglichkeit. „Nach einer Woche Training können wir trotzdem gut damit leben“, so das Fazit von Spartenchef Hanrieder.

