Generalprobe mit defensiven Defiziten: Hallbergmoos spielt 2:2 gegen Freising

Keinen Sieger gab es im Testspiel zwischen Hallbergmoos und Freising. Das Derby hat gezeigt: Der VfB hat noch viel Arbeit vor sich, der SEF ist voll im Soll.

Hallbergmoos – Es war ein langer Tag für die Fußballer des VfB Hallbergmoos: Am Samstag machten sie ihr Mannschaftsfoto für die neue Saison, danach wurde den treuen Fans der Teamkader präsentiert. Eingebettet in den Erlebnistag war auch noch die Generalprobe für den Landesliga-Start am Freitagabend beim FC Schwaig – und die war angesichts des 2:2 (1:1) gegen den Landkreis-Rivalen SE Freising nicht so überzeugend, wie es sich die Hallberger erhofft hatten. Die Freisinger, bei denen die Bezirksliga-Runde erst in knapp zwei Wochen startet, wiesen bereits eine ordentliche Form auf.

In der ersten Halbzeit zeigten sich die Querverbindungen der beiden Vereine: Das 1:0 für die VfB’ler war ein Eigentor ihres Ex-Spielers Osaro Aiteniora (29.). Der Außenverteidiger war im Sommer 2022 vom SEF in die Flughafengemeinde gewechselt. Er konnte sich in der Bayernliga aber nicht durchsetzen, und nach seiner Rückkehr zu den Gelb-Schwarzen traf er nun unfreiwillig in den falschen Kasten. Für den Freisinger Ausgleich sorgte in der 37. Minute Christian Schmuckermeier – und das in der Partie gegen seinen Bruder Florian, der erstmals im Hallbergmooser Trikot gegen seinen Heimatverein Freising spielte.

Moritz Sassmann verhindert VfB-Niederlage

Nach der Pause gingen die Gäste aus Lerchenfeld in Führung, der eingewechselte Edward Johnson stellte auf 2:1 (60.). Doch der neue Anführer des VfB, Moritz Sassmann, verhinderte mit dem 2:2 die Niederlage (75.). Der vom Regionalligisten TSV Buchbach gekommene Offensivakteur hatte in der bisherigen Vorbereitung schon gezeigt, dass er zu den wichtigsten Spielern des runderneuerten Hallbergmooser Teams gehört. Sassmann hatte sich trotz etlicher Angebote für einen Wechsel zum VfB entschieden, weil er hier den Schritt zum Führungsspieler machen kann.

Die Hallbergmooser hatten viel Ballbesitz und kamen auch zu Torchancen, zeigten aber Schwächen in der defensiven Ordnung. Das Abwehrverhalten wies noch einige Defizite und die klassischen Abstimmungsprobleme eines neuformierten Kaders auf. Auf der anderen Seite agierte die junge Freisinger Mannschaft sehr reif und clever. Die Gäste suchten zielstrebig den Weg zum Tor, waren effektiv und verdienten sich daher den Achtungserfolg.

Landesliga-Eröffnungsspiel am Freitag in Schwaig

Während die Fußballer des SE Freising voll im Soll sind, hat der VfB bis zum Landesliga-Eröffnungsspiel am Freitag in Schwaig noch jede Menge Arbeit. Die Startelf dürfte sich im Vergleich zur Vorbereitungspartie gegen die Lerchenfelder auf mehreren Positionen ändern. SEF-Trainer Alexander Schmidbauer war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs, die bereits in den vorangegangenen Testspielen bewiesen hatten, dass ihre Formkurve ansteigt. Am Dienstag (19.30 Uhr) gastiert Freising im Toto-Pokal beim SV Langenbach.

