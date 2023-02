Generalprobe versemmelt: SE Freising mangelt es einmal mehr an Kaltschnäuzigkeit

Teilen

Die dritte Testspielpleite des Winters setzte es für Felix Günzel (l.) und Co. gegen „Angstgegner“ Geretsried. © Michalek

War es die verpatzte Generalprobe vor einer erfolgreichen Rückrunde in der Landesliga Südost? Einer Frühjahrsrunde, in der für den SE Freising nichts anderes zählen wird als der Klassenerhalt? Das letzte Testspiel, bevor es am kommenden Freitag mit der Partie beim TSV Wasserburg ernst wird, ist der Truppe von Spielertrainer Florian Bittner jedenfalls misslungen:

Freising – Der SEF verlor gegen den TuS Geretsried am Samstag mit 0:2 (0:2). Es war schon die dritte Schlappe gegen den TuS in dieser Saison nach dem 1:5 und 1:2 in der Liga.

Die Gäste zeigten den Gelb-Schwarzen eindrucksvoll, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Geretsried agierte recht effektiv, netzte bereits in der ersten Viertelstunde zweimal ein und gewann am Ende verdient. Für die Freisinger galt dagegen: Wer selbst keine Tore erzielt, kann nicht viel Zählbares mitnehmen. Das müssen die SEF-Kicker im Abstiegskampf besser machen.

Beim 0:1 waren die Freisinger nur Statisten: Bei einem weiten Freistoß segelte das Leder in den Strafraum, wo viele der Bittner-Mannen seelenruhig zusahen und Adrian Hofherr folglich unbedrängt einköpfen konnte (11.). Und nur drei Minuten später fiel die frühe Vorentscheidung: Nach einem feinen Pass in die Spitze setzte sich Anton Berger gegen zwei Verteidiger durch und schloss sicher ab.

In Durchgang zwei, als beide Teams munter durchgewechselt hatten, wirkten die Hausherren etwas gefestigter und kamen auch zu mancher guter Halbchance. Was allerdings abermals fehlte, war die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Damit stand am Ende im fünften Testspiel der Vorbereitung die dritte Niederlage zu Buche.