VfB Hallbergmoos: Relegationsheld Andreas Giglberger sagt am Saisonende „Servus“

Von: Nico Bauer

Andreas Giglberger verlässt den VfB Hallbergmoos im Sommer. © Michalek

Andreas Giglberger verlässt den VfB Hallbergmoos im Sommer. Der Defensivspieler kehrt als Spielertrainer zu seinem Heimatklub SG Tüßling/Teising zurück.

Hallbergmoos – Wenn Andreas Giglberger (29) auf dem Platz alles für seine Mannschaft raushaut, dann verfolgt er einen Plan. Den hat der erfahrene Defensivspieler des VfB Hallbergmoos auch bei der Frage, wie es mit seiner Karriere weitergeht: Zum Abschluss der aktiven Fußballerzeit will er noch einmal bei seinem Heimatclub SG Tüßling/Teising kicken – und diesen Schritt geht er im Sommer.

VfB-Sportleiter Anselm Küchle verkündete diese Woche offiziell, dass Giglberger die Hallbergmooser am Saisonende verlassen wird, um in Tüßling als Spielertrainer anzuheuern. Der Verein östlich von Mühldorf spielt in der Kreisliga und hat aktuell acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegation. Giglberger wurde einst in der Jugend des SV Wacker Burghausen ausgebildet und kam nach den Stationen FC Töging und SV Heimstetten 2017 zum VfB Hallbergmoos.

Dort absolvierte er bislang 118 Spiele in der Landes- und Bayernliga und schoss zehn Tore. Legendär ist seine Bude in der Relegation gegen Neudrossenfeld im Vorjahr: Als Giglberger traf, war ein zweites Jahr in der Bayernliga fix. (nb)