Glücksgefühle in der Nachspielzeit: TSV Eching holt moralisch wichtigen Zähler

Florian Höltl war in der 91. Minute bei einer Freistoßflanke zur Stelle. © TSV

Die Fußballer des TSV Eching haben beim VfB Eichstätt II ein 2:2-Remis erzwungen und sind dadurch in der Bezirksliga-Tabelle auf Platz 13 geklettert.

Eching – Für den TSV Eching startete der Endspurt um den Klassenerhalt mit der Partie beim VfB Eichstätt II. Dabei sah es lange so aus, als würden die Zebras wie so oft in dieser Saison leer ausgehen. Doch die Moral stimmt. Und als Florian Höltl in der Nachspielzeit den 2:2-Endstand erzielte, jubelte TSV-Coach Alexander Günther: „Ich bin froh, dass das Glück heute mal auf unserer Seite war.“

Eching hatte in Eichstätt die Möglichkeit, vom letzten Bezirksliga-Rang zwei Plätze nach oben zu klettern und bis auf zwei Punkte an die Relegationszone heranzuschmecken. Doch in der achten Minute vergrößerte Mamadou Diallo nach einer Energieleistung von Josef Schneider mit dem VfB-Führungstreffer die Sorgen der Gäste. Die Zebras reagierten aber perfekt auf den Rückschlag: Christian Niederstrasser drückte nur drei Minuten später eine Ecke am zweiten Pfosten über die Linie. „Das war nicht das erste Mal und hat sich in der Vorbereitung angedeutet“, sagte Coach Günther über den Ausgleich. In der Folgezeit hatten beide Teams Chancen, Hochkaräter waren allerdings nicht darunter. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

TSV Eching zeigt nach dem 1:2 Moral

Aus der startete die VfB-Reserve besser. „Die Anfangsviertelstunde der zweiten Hälfte war schwierig für uns, die Eichstätter Führung folgerichtig“, meinte Günther. Wieder traf Diallo, diesmal per Kopf nach einer Ecke (58.). Es folgte eine Ruhephase, in der sich beide Teams neutralisierten.

Danach steigerten sich die Echinger, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Eichstätter Kicker hätten den Sack zumachen können, verpassten jedoch die Vorentscheidung. Und der TSV zeigte Moral: In der Nachspielzeit erzwang Florian Höltl nach einer Freistoßflanke den Ausgleich. „Ein Punkt war heute das Optimum. Doch hinten raus noch das 2:2 zu machen, war extrem wichtig für die Moral“, freute sich Günther. Seine Zebras kletterten auf Platz 13, der Rückstand auf Relegationsrang zwölf beträgt nur noch vier Punkte.

Spielstatistik:

VfB Eichstätt II – TSV Eching 2:2 (1:1)

Aufstellung TSV: Kestler – Kappauf, Topic, Mayer, Niederstrasser – Strehlow, Karl (29. Stoiber) – Joos, Höltl, Sokolis – Atkinson.

Tore: 1:0 Diallo (8.), 1:1 Niederstrasser (11.), 2:1 Diallo (58.), 2:2 Höltl (90.+1).

Gelbe Karte: Topic.

Schiedsrichter: Roland Rexha (MSV Bajuwaren München).

Zuschauer: 100.