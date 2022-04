Gut aufgelegte Vöttinger mit Blitzstart

Schnellstarter: Jacob Thalhuber traf in der Anfangsminute zum 1:0 für die Vöttinger. © lehmann

Kreisklasse: SV Vötting schlägt den SV Marzling mit 2:0.

Freising – Am Ende waren sich in Vötting alle einig: Das 2:0 gegen den SV Marzling ging so in Ordnung. „Es war kein enges Spiel. Wir konnten leider nichts dagegen halten. Ich glaube, wir hatten insgesamt nur eine Chance“, sagte SVM-Coach Thomas Zellermeyr. Die momentan gut aufgelegten Vöttinger starteten präzise. Kurz nach dem Anpfiff schlugen die Gastgeber einen langen Ball auf Jacob Thalhuber auf die rechte Seite, der – wenn auch in abseitsverdächtiger Position – durchstartete und den Ball zum 1:0 ins rechte Eck versenkte (1.) Danach waren die Vöttinger drauf und dran, auf 2:0 zu erhöhen, aber Abseitspositionen und Torwart Marius Mergenthaler verhinderten weitere Treffer. „Wir wollten ruhig spielen und auf Konter setzen. Man muss sagen: Hut ab, wie die Jungs gefightet und es lange spannend gehalten haben. Ich kann ich ihnen keinen Vorwurf machen“, lobt Zellermeyr. So wurde die Partie langsam ausgeglichener, die Vöttinger blieben aber weiter defensiv stabil. „Wichtig war heute, dass wir nicht wieder durch eigen Fehler unnötige Gegentore kassiert haben“, analysiert Abteilungsleiter Jannis Göft-Michelis.

Das 2:0 erzielten die Gastgeber dann spektakulär: Eine Freistoßflanke aus seitlicher Position segelte bis an den langen Pfosten, an dem Michael Düber per Flugkopfball versenkte (73.) „Die Leistung war sehr ordentlich und unser Sieg verdient“, sagt Göft-Michelis. Im Gegensatz zum ebenfalls starken Spiel gegen Hörtgertshausen habe man diesmal die drei Punkte mitgenommen. Der SVM hingegen muss erstmal Wunden lecken. Den Tabellensiebten plagen gerade enorme personelle Probleme. Vier Spieler fallen noch coronabedingt aus, viele weitere sind aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen außen vor, sodass gegen Vötting nur zehn Spieler zur Verfügung standen. Der Rest musste mit der Reserve aufgefüllt werden. „Momentan kommt alles zusammen“, meint Zellermeyr „In so einer Situation ist man etwas hilflos.“

Im Laufe des Spiel verletzten sich dann zu allem Überfluss noch Benedikt Baumgartner (Nasenbruch) und Pablo Arevalo Hölscher (Verdacht auf Faserriss), sodass die Situation in der Partie gegen Vatanspor wohl noch komplizierter wird.

Bernd Heinzinger