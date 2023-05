Gute Ansätze, keine Punkte: VfB Hallbergmoos verpasst in Memmingen Überraschung

Von: Nico Bauer

VfB-Keeper Fabian Müske debütierte in der Bayernliga und machte seine Sache gut. © VfB

Bayernligist Hallbergmoos hielt in Memmingen 73 Minuten lang die Null – aber stand am Ende ohne Punkte da. Es war das 20. Spiel in Serie ohne Sieg.

Memmingen/Hallbergmoos – Es ist das alte Lied. Die Fußballer des VfB Hallbergmoos stemmen sich gegen den Abstieg, haben gute Ansätze – und am Ende reicht es wieder nicht. Die Mannschaft zeigte beim 0:1 (0:0) am Freitagabend beim Tabellenzweiten FC Memmingen einen sehr ordentlichen Auftritt, doch es war eben auch das nunmehr 20. Spiel in Serie ohne Sieg für das Schlusslicht der Bayernliga Süd.

Brandon Happi Monthe muss verletzt raus

Hallbergmoos hatte in Memmingen eine eigentlich unlösbare Aufgabe. Diese ging die Elf aber mit Disziplin an und verteidigte das 0:0 tapfer in die Pause. Auch durch die frühe Auswechslung des verletzten Brandon Happi Monthe ließ sich das Team nicht aus der Fassung bringen. Die Gastgeber hätten aus drei gefährlichen Torchancen mehr machen können, doch Memmingen war nicht ansatzweise so überlegen, wie man sich das vorgestellt hatte. Die Hallberger waren im Spiel nach vorne jedoch zu harmlos. Einmal kam Maurice David zentral am Strafraum zum Abschluss, feuerte den Ball allerdings zu mittig auf den Keeper.

Nach der Halbzeit änderte sich der Charakter der zähen Partie nicht wesentlich, was für die zuvor 19 Spiele sieglosen Hallbergmooser ein Kompliment war. Im Stadion hatte sich in der Pause auch die 2:3-Heimniederlage des Tabellendritten TSV Kottern bei den 712 Fans herumgesprochen. Mit einem Heimdreier hätte der FCM die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga zu 99 Prozent sicher. Zudem brachte man für das Sturmzentrum Ex-Profi Dominik Stroh-Engel, doch der VfB ließ sich nicht einschüchtern.

Schuss in den Knick und Monsterchance kurz vor Schluss

In Abwesenheit von Torwart Martin Dinkel absolvierte Fabian Müske sein erstes Bayernliga-Spiel – und machte seine Sache ziemlich gut. Nach der Pause parierte er einen Kopfball stark, hatte nur kleinere Unsicherheiten und war ein echter Rückhalt. Dann kam allerdings Micha Bareis – und gegen dessen Schuss in Minute 74 war kein Kraut gewachsen. Aus gut 20 Metern zimmerte er die Kugel humorlos links oben in den Knick. Memmingen hatte die harte Nuss geknackt – und bekam Konterchancen gegen einen VfB, der nun aufmachte. Philipp Beetz wurde nach neun Minuten wieder ausgewechselt, weil man Stürmer Tobias Krause brauchte.

Die Monsterchance zum Ausgleich gab es dann für Fabian Czech sechs Minuten vor dem Ende: Er umdribbelte den Torwart, brachte den Ball aus spitzem Winkel jedoch nicht ins Tor. Da fehlten nur Zentimeter zum 1:1, das nicht unverdient gewesen wäre.

Spielstatistik:

FC Memmingen – VfB Hallbergmoos 1:0 (0:0)

Aufstellung: Müske – Lucksch, Monthe (13. Opitz), Mömkes, Breuer – Kostorz, Ostrzolek, Brzovic (46. Diranko), Czech, Petschner (68. Beetz/77. Krause) – David.

Tor: 1:0 Bareis (74.).

Gelbe Karten: Petschner, Czech.

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (FSV Landau).

Zuschauer: 712.

