Grundstein für einen Aufstieg

Der BC Attaching legt in der Relegation zur Bezirksliga mit einem 2:0 vor: Maximilian Tessner und Torschütze Domenic Hörmann (16) beschäftigen die Gaimersheimer Abwehr. © lehmann

Aufstiegsspiel zur Bezirksliga: Attachings Defensive hat den Gegner Gaimersheim beim 2:0-Sieg voll im Griff.

Attaching – Der BC Attaching hat mit dem 2:0-Heimsieg am Mittwoch den erhofft guten Start ins Relegationsduell mit dem TSV Gaimersheim geschafft. Der Schlüssel zum Erfolg lag vor allem in der starken Defensivleistung der Hausherren, die dem Gegner nur ganz wenige Chancen gestatteten. Eine davon hätte die Partie anders verlaufen lassen können. Denn nach nervösem Beginn strich der Schuss von Denis Janjic nur ganz knapp am linken Pfosten vorbei (24.).

Der Warnschuss befreite den BCA endgültig aus der Anfangsnervosität, denn der Rest der ersten Halbzeit lief nur noch in Richtung TSV-Tor. Patrick Hujina hätte schon die Führung (25.) erzielen können, traf aber den Ball nicht voll. Kurz darauf brauchten die Gastgeber drei Anläufe, bis der Ball endlich bei Domenic Hörmann landete und der überlegt flach ins lange Toreck zur 1:0-Führung (29.) einschob. Noch vor der Pause hätte Attaching nachlegen können. Ein Konter nach einer Gaimersheimer Ecke wurde aber unpräzise ausgespielt und Maxi Tessner traf nach einer Hereingabe von Didier Nguelefack den Ball nicht richtig.

Chancen für mehr Tore

Nach dem Seitenwechsel rollten weiter beste Angriffe Richtung Gästetor. Manuel Thalhammer eroberte im Mittelfeld den Ball, passt zu Nguelefack, der in die Mitte legte, wo Thalhammer knapp verpasste und Hujina am Tor (49.) vorbei zielte. Auch Nguelefack vergab eine Topchance (52.), als er nach präziser Flanke von Tessner den Kopfball nicht richtig kontrollieren konnte. „Die Chancen nach dem 1:0 haben wir schlecht ausgespielt“, bemängelte BCA-Trainer Enes Mehmedovic. Doch seine Mannschaft blieb weiterhin am Drücker und stand hinten sicher. Mit Hechtsprung eingreifen musste Keeper Hans Gamperl lediglich bei einer Kopfball-Rückgabe des eigenen Abwehrspielers. Die nächste Großchance vergab Hujina, dessen Volleyschuss nur ganz knapp am linken Pfosten vorbei ging. In der 78. Minute dann der große Auftritt von Didier Nguelefack. Auf der linken Seite beschäftigte er gleich drei Verteidiger, die nicht energisch genug einschritten, sodass der BCA-Stürmer nach drei vier Dribblings zur Mitte flanken konnte. Dort stand Mathias Staudigl goldrichtig und drückte den Ball zum 2:0 über die Linie.

Gegner legt sich mit Schiedsrichter an

Gaimersheim fiel in der zweiten Halbzeit vor allem durch verbale Ausrutscher gegen den Schiedsrichter auf und bekam ein halbes Dutzend gelbe Karten und eine glatt rote gegen Michael Angermüller (88.). BCA-Keeper Gamperl musste nur einmal einen Freistoß der Gäste herunterfangen (90.) und einmal den Ball aus dem Netz holen, als Florian Ihring aus Abseitsposition getroffen hatte. So bilanzierte Gästetrainer Manfred Wagner-Kroll: „Meine Mannschaft hat heute im Kopf nicht funktioniert, war viel zu ängstlich. Der Attachinger Sieg war verdient.“ Das sah BCA-Trainer Mehmedovic genauso: „Der 2:0-Sieg ist in Ordnung, aber wir hätten noch das ein oder andere Tor machen können.“

Sepp Fuchs