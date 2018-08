Guter Start macht Kirchdorfs Reserve selbstbewusst - Zolling muss sich steigern

Vorschau A-Klasse 5

von Sebastian Dobler schließen

Die größte Überraschungsmannschaft der A-Klasse 5 ist bisher vermutlich die Reserve des SC Kirchdorf. Während man in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils erst kurz vor Saisonende den Klassenerhalt eintüten konnte, holte man jetzt in 2018/19 drei Siege aus drei Spielen.

Landkreis– Diese Serie droht jetzt zu enden, denn es geht gegen die starke Reserve des FSV Pfaffenhofen. Einen solch erfolgreichen Auftakt, wie ihn die Kirchdorfer vorzuweisen haben, hätte man wohl eher den beiden Kreisklassen-Absteigern Zolling und Attenkirchen zugetraut, die jedoch jeweils nur eine ihrer drei Partien siegreich gestalten konnten und morgen im direkten Duell aufeinandertreffen.

FSV Pfaffenhofen II – SC Kirchdorf II. „Dass wir so hervorragend starten, habe ich natürlich gehofft, aber nicht wirklich erwartet!“, freut sich Kirchdorfs Trainer Hans Maier über den perfekten Auftakt mit neun Punkten aus drei Spielen. Am eigentlichen Saisonziel Klassenerhalt ändere sich trotzdem nichts, so der Coach: „Wir genießen natürlich den Moment, keine Frage! Wenn wir nach Ostern und nicht erst wieder auf den letzten Drücker den Klassenerhalt sicher haben, bin ich zufrieden und wir haben unser Ziel erreicht.“

Den nächsten Zwischenschritt zum Klassenerhalt will der derzeit Zweitplatzierte bereits am Sonntag auswärts beim FSV Pfaffenhofen II machen. „Das ist bisher unserer härtester Brocken“, analysiert Maier den kommenden Gegner. „Für mich sind die Pfaffenhofener Favorit auf den Aufstieg. Wenn wir aber hinten wieder so sicher stehen wie in den vergangenen Spielen, können wir auch gegen eine Spitzenmannschaft etwas mitnehmen. Das Selbstvertrauen der drei Siege wird uns dabei sicher helfen.“

SpVgg Zolling – SpVgg Attenkirchen. Alles andere als zufrieden sind die Zollinger mit ihrem Saisonstart. Das erklärte Ziel war der direkte Wiederaufstieg. Dafür sind vier Punkte aus drei Spielen zu wenig. „Wir hätten uns schon mehr erwartet“, so Zollings Trainer Markus Garcia, der einen positiven Trend seiner Mannen erkennt. „In den ersten beiden Spielen haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Mit ein bisschen mehr Glück oder Cleverness holst du da auch mehr als einen Punkt. Das 3:0 gegen Oberhaindlfing am letzten Wochenende war ein Schritt in die richtige Richtung!“ Am Sonntag gegen Mitabsteiger Attenkirchen gibt es für die Garcia-Elf keine andere Option als drei Punkte: „Ich hab mir die Attenkirchener vergangene Woche angeschaut. Im Normalfall sollten wir in der Lage sein, das Spiel zu entscheiden. Wichtig ist, konzentriert aufzutreten, den Gegner nicht zu unterschätzen und geduldig zu spielen. Für uns zählt nichts anderes als der Sieg! Wir wollen jetzt eine Serie starten und uns oben festsetzen.“